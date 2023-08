Identificato il poliziotto contromano nel tunnel 

È stata identificata la persona che nei giorni scorsi si è resa protagonista di un episodio avvenuto all’interno del tunnel di Olbia. Diversi automobilisti avevano ripreso con gli smartphone un uomo che era andato in escandescenze dopo avere imboccato contromano il sottopasso. L’uomo, è documentato da diversi filmati, mostra anche un tesserino alle persone che incrociava e che protestavano per la sua pericolosa manovra. Stando agli ultimissimi sviluppi della vicenda l’uomo mostrava un tesserino delle forze dell’ordine perché effettivamente si tratta di un agente della polizia di Stato (a quanto pare, ancora peggio, della polstrada). Sono stati i colleghi della polizia stradale del comando provinciale di Sassari a procedere alla identificazione, grazie al numero di targa e al modello dell’auto sulla quale si trovava l’uomo. Le operazioni di identificazione sono avvenute con collaborazione della Guardia di Finanza e dei carabinieri. È stato già accertato che l’agente non presta servizio a Olbia ed era nella città gallurese non per ragioni di servizio. Questa ultima circostanza è in via di accertamento definitivo. Ora la polizia stradale sta valutando la condotta dell’uomo, soprattutto in riferimento dell’utilizzo del tesserino di riconoscimento.

