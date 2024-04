Identificato il pirata della strada: è irreperibile 

È stato tradito dai frammenti dell’auto rimasti sull’asfalto al momento dello scontro con una moto in viale Marconi.

Il pirata della strada che domenica notte si è allontanato senza prestare soccorso ad un operaio di Quartu, poi finito in ospedale, sarebbe un nigeriano senza fissa dimora, ancora ricercato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di via Milano che hanno chiuso l’inchiesta a tempo di record grazie a tutta una serie di riscontri. L’uomo è stato denunciato per lesioni e omissione di soccorso. I carabinieri lo attendono ora per chiarire la sua posizione. Il ferito, si trova invece ancora in ospedale per le fratture riportate nella caduta sul marciapiede, dopo un volo di alcuni metri.

L’inchiesta

Le indagini sono state coordinate dal capitano Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu e dal capitano Ignazio Cabras, comandante del Reparto operativo radiomobile della stessa Compagnia di via Milano. Un’inchiesta-lampo, portata avanti anche con la raccolta di alcune testimonianze e grazie all’esame delle immagini di una telecamera. Ma soprattutto partendo dai rottami dell’auto che i carabinieri hanno raccolto durante il primo sopralluogo sul luogo dell’incidente.

I sospetti del militari si sono subito concentrati su un’auto di proprietà di un operaio di Quartu che gli uomini del Nucleo radiomobile e operativo hanno localizzato fuori dal centro abitato dopo aver controllato anche alcuni parcheggi in città e perquisito diverse abitazioni e garage. Il veicolo, trovato in campagna, era danneggiato: la comparazione con i pezzi recuperati in viale Marconi, ha fatto cadere ogni dubbio.

I carabinieri non hanno tardato a individuare il proprietario. A guidare il mezzo sarebbe stato però il nigeriano, finito nell’inchiesta e denunciato per omissione di soccorso e lesioni. L’auto infatti gli sarebbe stata data in prestito. Secondo l’accusa, l’indagato era alla guida dell’auto investitrice diretto a Quartu. Improvviso lo scontro col la moto Benelli, la fuga dell’automobilista e il ricovero in ospedale del centauro.

