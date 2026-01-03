Identificate 11 vittime, 3 sono italiane 

Crans-Montana. Sono stati identificati i primi tre italiani dispersi nel rogo di Capodanno al Constellation: si tratta di Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. Hanno un nome anche otto giovani svizzeri, mentre il bilancio si aggiorna di ora in ora: sempre sul fronte dei nostri connazionali sale da 13 a 14 il numero dei feriti, di cui nove sono già rimpatriati e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. I dispersi invece sono ancora tre. Intanto continua a lavorare la Procura generale del Cantone Vallese, che ha aperto un’indagine contro i proprietari francesi del locale, Jacques e Jessica Moretti, accusati di omicidio colposo, lesioni e incendio colposi.

Lutto nazionale

Per venerdì 9 gennaio la Svizzera ha dichiarato una giornata di lutto nazionale. Alle 14 quel giorno tutte le campane delle chiese suoneranno contestualmente all’inizio di una cerimonia commemorativa a Crans-Montana, poi è previsto un minuto di silenzio.

Il dolore

Ieri ogni speranza si è fermata per tre dei sei italiani dispersi. Tamburi, 16 anni, era di Bologna. La mamma, Carla Masiello, qualche ore prima dell’identificazione aveva lanciato un appello. Galeppini, 17 anni, è il golfista genovese che viveva a Dubai. Barosi, anche lui 16 anni, milanese, studiava al liceo artistico delle Orsoline. Proprio per via dei tempi con cui le autorità elvetiche stanno procedendo al riconoscimento dei corpi trovati nel disco bar di Crans-Montana la disperazione dei familiari si sta trasformando in rabbia. Vanno ancora identificate ventinove vittime sulle 40 accertate. Gli otto svizzeri dichiarati morti avevano tra i 16 e i 24 anni. Erano quattro ragazze e altrettanti ragazzi. I loro corpi sono già stati restituiti alle famiglie. I feriti nel rogo sarebbero 121, cinque ancora senza nome. «Le procedure – ha assicurato Gian Lorenzo Cornado, l’ambasciatore italiano in Svizzera – si concluderanno in gran parte entro oggi, ma ci sono casi in cui l'identificazione richiederà più tempo».

L’assistenza

Proseguono senza sosta pure rimpatri dei feriti italiani: ieri da Losanna l’elicottero della Protezione civile della Valle d’Aosta ha trasportato al Niguarda di Milano la quindicenne Sofia, studentessa del liceo Virgilio di Milano rimasta gravemente ustionata. Nell’ospedale milanese, da Zurigo, è arrivata pure la sua compagna Francesca, in condizioni critiche. Frequentano la stessa classe anche altri due feriti, Leonardo e Kean. Grande l’impegno delle istituzioni italiane, sia a Crans-Montana sia in varie regioni. Nella stazione svizzera il consolato generale di Ginevra ha istituito, al centro congressi Le Régent in collegamento con la Farnesina, un’unità di crisi dove opera da giovedì l’ambasciatore Cornado. Il Dipartimento della Protezione civile è presente con un team operativo e con medici che visitano i feriti italiani ricoverati in varie strutture. Ci sono pure psicologi dell’emergenza provenienti da Valle d’Aosta e Lombardia.

Pubblica denuncia

E se quella di Crans-Montana è una tragedia in cui le vittime sono ragazzi, dai giovani sono arrivati anche atti eroici. Tra loro Gianni Campolo, 19enne, di Ginevra, di origini italiane, che si è precipitato al Constel con il padre Paolo e ha aiutato nelle operazioni di evacuazione del locale. Da lui è arrivato un grido di rabbia per l’assenza di una porta di sicurezza che potesse favorire il deflusso delle persone rinchiuse nel locale. «Se ci fosse stata un’altra via di uscita aperta – ha detto – ci sarebbero stati meno morti. C’era una porta bloccata da un vetro, da lì non si poteva uscire».

I proprietari

Al centro dell’indagine ci sono le misure di sicurezza sull’antincendio: dall’uscita di emergenza alla scala che dal seminterrato, dove erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno, si accedeva al livello strada, ma anche ai materiali degli arredi e ai lavori svolti dalla coppia francese dopo aver preso in gestione il locale. Il Comune di Crans-Montana ha consegnato alla Procura la documentazione sui controlli effettuati nel bar, il dossier ora è in fase di analisi. Le autorità svizzere hanno comunque precisato che «la presunzione di innocenza si applica fino alla pronuncia della condanna definitiva». Nel locale, con il rogo, la temperatura ha raggiunto i 600 gradi.

