Identidades e maschere, grande festa 

Tanti colori, ritmi e culture diverse. Fonni accoglie con entusiasmo molti gruppi protagonisti della rassegna Identidades, giunta alla sesta edizione, e regala ai visitatori un mare di suoni e allegria. Ieri pomeriggio il grande raduno è un richiamo irresistibile per il pubblico che applaude il lungo corteo, aperto da tamburini e trombettieri di Oristano e concluso dalle maschere di casa: Urthos e Buttudos e Sas Mascheras limpias. In mezzo i gruppi Maschere veneziane CivitaMask, Merano Alfagor Frampus, Su Bundu di Orani, Merdules bezzos di Ottana, Mamutzones antigos di Samugheo, Urtzu e sos bardianos di Ula Tirso, Is arestes e s’urtzu prestitu di Sorgono, Cambas de linna di Guspini, S’attitidu ‘osincu di Bosa, Intintos, murronarzos e maimones di Olzai. E poi diversi gruppi portoghesi, accanto a quelli giunti da Bosnia, Polonia, Armenia e Senegal. Oggi l’atteso palio.

