Idennità per la fibromialgia, accolte in tutto 254 domande 

Sono in tutto 254 i beneficiari che hanno diritto al sostegno economico per la fibromialgia, una malattia cronica - ancora poco conosciuta - che si caratterizza per dolori muscolari diffusi e affaticamento, disturbi del sonno, deficit di memoria e concentrazione.

Il Comune ha approvato la graduatoria definitiva nei giorni scorsi: per i destinatari c’è l’indennità regionale di 800 euro, erogata come contributo a fondo perduto, una tantum e senza rendicontazione, nei limiti delle disponibilità regionali.

Un primo passo, in attesa che che la sindrome possa essere inserita fra le patologie esenti dal pagamento delle prestazioni sanitarie.

