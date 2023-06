idee olbia: baby Cagliari, chiosa e pinna 

Ufficialmente, a Olbia in questi giorni Marco Chiosa è alle prese con la riabilitazione post infortunio. Parrebbe che in Gallura sia venuto solo in vacanza e che ne stia approfittando per farsi curare in un centro specializzato noto in città, soprattutto tra gli sportivi.

Porte girevoli

Dall’Olbia nulla trapela, anche se un sondaggio sul difensore piemontese, compagno di squadra di Daniele Dessena alla Virtus Entella fino a gennaio, ci sarebbe stato. E allora la suggestione di vederlo giocare con la maglia bianca insieme all'ex capitano del Cagliari nel prossimo campionato di Serie C è forte. Intanto, il profilo fa al caso dell’Olbia che non potrà più contare su Emerson e Fabrizio Brignani, destinati a non rinnovare il contratto in scadenza a fine mese, e dovrà, dunque, puntellare il reparto arretrato. Chiosa è un centrale esperto, per i 30 anni che compirà a novembre ma soprattutto per il curriculum, caratterizzato da 300 presenze tra C e B, categoria, quest’ultima, a cui ha preso parte anche con i colori dell’Avellino, dove ha giocato con Fabio Pisacane, oggi collaboratore tecnico del Cagliari Primavera, e, più di recente, dell’Entella, con cui ha affrontato l’Olbia nelle ultime stagioni e con la quale non rinnoverà dopo il 30 giugno. L’altro nome nuovo accostato ai galluresi è quello di Giovanni Pinna, esterno d'attacco, classe 2001, autore di 9 reti e altrettanti assist con l’Arzachena nell’ultimo campionato di D ma sulle sue tracce ci sarebbe pure la Torres.

Rinnovi e saluti

A pochi giorni dalla riapertura del calciomercato, l’attenzione del direttore sportivo Tomaso Tatti è rivolta, tuttavia, anche ai giocatori in scadenza. Da trattenere, come le bandiere Luca La Rosa e Maarten van der Want, prossimi al rinnovo, e il giovane Federico Zanchetta che l’Olbia conta di acquistare a titolo definitivo dalla Spal. O da salutare, come Nicolò Sperotto: chiamato a sostituire l’infortunato Davide Mordini a stagione in corso, l’esterno mancino non rinnoverà col club del presidente Alessandro Marino. Nel breve, altre operazioni dipenderanno da quanti e quali giocatori arriveranno in prestito dal Cagliari: si guarda ai 2003, i nuovi under, Luigi Palomba, Davide Veroli, Sergio Sulis, Francesco Zallu, Nicolò Cavuoti e Isaias Delpupo. Il neo allenatore Leandro Greco è già al lavoro tra video e schede tecniche: il mercato dell’Olbia dipenderà anche da lui.

