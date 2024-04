Idee e progetti per un nuovo Statuto speciale 

“Sardegna, per un nuovo Statuto speciale. Idee, progetti e possibili processi di autogoverno”. È il titolo del convegno di studio, analisi e proposte in programma domani all’hotel Regina Margherita.

L’iniziativa è della Scuola di cultura politica Francesco Cocco e sarà articolata in due sessioni plenarie dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Le proposte saranno sviluppate da ricercatori, giuristi, politici e professionisti su Statuto, Energia, Governo del territorio, Urbanistica, Ambiente, Paesaggio e Trasporti.

Le sei materie sono individuate nell'articolo 117 della Costituzione tra quelle di competenza regionale (urbanistica), statale (ambiente) e concorrente (le altre). «Negli ultimi 25 anni è ampiamente dimostrato che la legislazione statale ha rimesso in discussione il diritto regionale, con un suo ridimensionamento e compressione a tutti i livelli, anche nel campo dell'Urbanistica pur essendo quest'ultima una materia formalmente di competenza regionale», spiegano i referenti del convegno Fernando Codonesu e Franco Ventroni.

«A nostro avviso ci sono le condizioni per una riscrittura dello Statuto speciale che, tra gli altri punti fondamentali da rivedere, almeno sulle materie elencate consenta di individuare reali percorsi di autogoverno o, per alcuni studiosi e protagonisti della storia politica culturale della Sardegna, percorsi di “autonomia integrale” del popolo sardo. Ogni processo di cambiamento ha bisogno di concretezza e per questo riteniamo che un approccio integrato alle sei materie dai punti di vista indicati permetterà di individuare proposte realistiche, indicando anche le risorse economiche e finanziarie atte alla loro realizzazione».

