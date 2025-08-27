Ideario Storie: oggi il via a Villasimius  

Da stasera a sabato 30 agosto, Villasimius ospiterà, in piazza Margherita Hack, la prima edizione di “Ideario Storie – Il libro racconta”, evento letterario a cura del Comune di Villasimius, dell’Asi Sardegna, di Ideario, con la direzione artistica del giornalista Fabio Meloni.

Nella prima serata (oggi), alle 21.30, “Pantani, una leggenda del ciclismo” con il libro “Pantani per sempre” (Libreria Pienogiorno) del giornalista e conduttore televisivo Mediaset, Davide De Zan, che dialogherà col giornalista de L’Unione Sarda”, Carlo Alberto Melis. Domani, alle 21.30, con l’introduzione del giornalista Fabio Meloni, “La via Crux’ contro il politicamente corretto” con Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico de “La Zanzara”, autore del volume “Ipocriti!” (Cairo). Sabato, alle 21.30, “L’Occidente dimentica sé stesso”: lo storico dell’arte e saggista Giorgio Pellegrini dialogherà con Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, autore del libro “Aretè. La decadenza e il coraggio” (Liberilibri).

