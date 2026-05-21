“Ideario” al via (aspettando Claudio Ranieri) 

Prende oggi il via la quarta edizione di “Ideario Sport - Festival del Libro Sportivo”, rassegna dedicata alla letteratura sportiva organizzata da ASI Sardegna, ente di promozione sociale e sportiva, in collaborazione con l’Associazione Culturale Ideario, patrocinata da Ministero della Cultura, CONI Sardegna e USSI Sardegna, sotto la direzione artistica del giornalista Fabio Meloni.

Su il sipario

Ad aprire il festival, oggi a Cagliari alle 18.30 negli spazi dell’ex Manifattura, sarà l’incontro dal titolo “Oltre i modelli: nuove idee per l’allenamento”, che vedrà protagonisti, nella veste di scrittori, Alessandro Donati, maestro dello Sport del Coni e figura di riferimento nel dibattito sull’etica sportiva e la lotta al doping - anche se più recentemente noto per essere stato l’allenatore del marciatore Alex Schwazer - e Francesco Marcello, docente di Scienze Motorie e allenatore di Atletica Leggera. I due autori, dialogando con Fabio Meloni presenteranno il libro: “Allenare diversamente, per uno sport sano e performante” (BUR Rizzoli) che attraverso analisi scientifiche, esempi pratici ed esperienze maturate sul campo, offre a tutti strumenti concreti per ripensare l’allenamento in chiave più consapevole e sostenibile, superando le distorsioni legate a modelli basati su carichi di lavoro estremi che spesso hanno compromesso la salute psicofisica degli atleti.

Bentornato, mister!

Il secondo appuntamento con la prima tappa della quarta edizione di “Ideario sport – festival del libro sportivo” è in programma il prossimo 2 giugno sempre a Cagliari all’ex Manifattura alle 18.30 e avrà come titolo: “Cagliari e Claudio Ranieri: una storia d’amore”, dedicato alla presentazione del libro: “Claudio Ranieri in rossoblù: le cinque stagioni del Re Mida” (GIA editrice) scritto dai giornalisti Bruno Corda (già autore di libri sull’argomento) e Luca Granella, che dialogheranno insieme a Claudio Ranieri introdotti dal giornalista ed editore Giorgio Ariu.

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