Idea Shomurodov per l’attacco 

Dopo la pausa domenicale, scatta la seconda settimana di preparazione per il Cagliari. E Ranieri aspetta nuovi rinforzi. Al momento, il tecnico ha trovato i volti nuovi di Sulemana, Travaglini, Scuffet e Jankto, in ordine di arrivo, ma già oggi aspetta buone notizie su Augello e Oristanio. Fermo restando che l’obiettivo è puntato soprattutto su difesa e attacco, dove il nome nuovo è quello dell’uzbeko Eldor Shomurodov.

Pista dell'est

«Servono due attaccanti», firmato Ranieri. E il desiderio del tecnico, in casa Cagliari, è un ordine. In questo momento, davanti, il Cagliari ha il solo Pavoletti, con Lapadula di rientro dopo l'intervento al setto nasale. Sfumato Gabbiadini (anche se le vie del mercato sono infinite), accantonato al momento Nzola (nel mirino di diversi club di prima fascia), complicato Okereke. Ecco che il ds Bonato tiene viva la pista Borja Mayoral, classe ‘97, ex Roma ora al Getafe, che già lo aveva proposto ai rossoblù durante l’operazione Jankto. Ma nella ricerca di una punta con voglia di riscatto compare anche il nome di Eldor Shomurodov, uzbeko di 28 anni, che la Roma sta provando a piazzare dopo due stagioni tutt’altro che esaltanti. Dopo le 8 reti nella sua prima annata italiana col Genoa, il passaggio poco fortunato ai giallorossi, con appena 6 reti nelle 48 gare giocate. Un passaggio a vuoto proseguito lo scorso anno a La Spezia, con una sola rete nelle 15 presenze e la retrocessione. Il Cagliari potrebbe provare a rigenerarlo in Sardegna, puntando sul prestito con diritto di riscatto, sfruttando anche i buoni rapporti col club giallorosso.

Il giorno giusto

Intanto, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per gli arrivi di Augello e Oristanio. Augello ieri ha lasciato il ritiro della Samp a Livigno e oggi potrebbe presentarsi a Villa Stuart per le visite mediche. A quel punto, via libera all’operazione che riporterebbe il mancino classe '94 alla corte di Ranieri (suo allenatore nel biennio 2019-2021), con Barreca a fare il percorso inverso (titolo definitivo, conguaglio a favore dei blucerchiati), non prima di aver scritto un post di saluto: «Mi mancherà tutto, lascio un bel pezzo di cuore: grazie Cagliari!»). E sempre oggi potrebbero esserci le visite anche per Oristanio. Cagliari e Inter hanno discusso fino all’ultimo sulla formula del trasferimento: prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto? Alla fine, dovrebbe averla spuntata il club nerazzurro, col prestito secco. Se tutto andrà come deve andare, Augello e Oristanio potrebbero iniziare ad allenarsi ad Asseminello già domani o, al peggio, mercoledì.

Altre operazioni

Ranieri vuole mettere esperienza nel reparto arretrato e il ballottaggio è sempre quello tra Ferrari e Palomino, col capitano del Sassuolo leggermente favorito. L’arrivo del difensore aprirebbe le porte alla partenza di Goldaniga e Capradossi. Il Cagliari non vuole arrendersi nella corsa al gioiellino della Spal Prati, nonostante la ricca concorrenza. Intanto, ieri è stato definito il passaggio in prestito secco di Ciocci al Pescara, mentre il neopromosso Catanzaro avrebbe messo nel mirino Viola.

