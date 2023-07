Idea piana per la porta dell’olbia 

Olbia. Cagliari Primavera sabato a Buddusò a partire dalle 18, Calangianus a domicilio il 4 agosto (ore 17) e Latte Dolce il 12 agosto con sede e orario ancora da stabilire: sono le squadre che l’Olbia incontrerà nelle tappe di avvicinamento alla stagione 2023/24 di Serie C, l’ottava consecutiva.

Il debutto

Ma a breve potrebbe essere ufficializzato un quarto allenamento congiunto. Il debutto in Coppa Italia, fissato per il 20 agosto, è destinato a slittare, si dice al 3 settembre, così come la prima giornata di campionato, in programma per ora il 27 agosto, causa ricorsi dei club esclusi dai vari campionati, di modo che solo dopo il 29 agosto, quando il Consiglio di Stato metterà la parola fine a tutte le battaglie legali, sarà possibile partire: intanto oggi il Consiglio federale della Figc valuterà le domande di ripescaggio stilando una graduatoria. «Il rinvio ci costringerà a rivedere la programmazione del precampionato, ma faremo di tutto per arrivare pronti agli impegni ufficiali», ha sottolineato l’allenatore dei bianchi Leandro Greco venerdì dopo il Trofeo Sardegna

Tecnico soddisfatto

Un buon test quello col Cagliari, vittorioso al “Nespoli” 2-0, del quale l’ex Sudtirol si è detto «contento: ho chiesto alla squadra di concentrarsi molto sul giro palla, sul lavoro negli spazi e nel cercare di limitare le offensive del Cagliari, al quale abbiamo saputo tenere testa». Buona anche la cornice di pubblico, con 2500 paganti. Un risultato che Greco vorrebbe arrivare a replicare durante la stagione ufficiale, che si aprirà col derby con la Torres all’esordio in Coppa Italia: da vedere se a Sassari o a Olbia, come avvenne l’anno scorso.

Archiviato il break post Trofeo Sardegna, i galluresi sono tornati ad allenarsi a Buddusò, sede del ritiro dallo scorso 14 luglio e fino al 5 agosto, quando la squadra rientrerà a Olbia per proseguire la preparazione al Geovillage.

Compravendite

Quanto al mercato, la rosa è ampia ma c’è assoluto bisogno di un portiere da affiancare all’esperto Van der Want: per la cronaca, il club sarebbe a un passo dal prestito del 19enne Piana dall’Udinese, anche perché l’idea è quella di far giocare tra i pali, anche quest’anno, un under. Un altro nome accostato all’Olbia nelle ultime ore è quello della punta scuola Lazio Reddavide, classe 2005: il reparto avanzato è più che al completo, ma da qui alla fine del mercato non sono escluse uscite che richiederebbero una compensazione. Su tutte quella di Biancu, che di fronte alla giusta offerta potrebbe salutare la Gallura dopo 6 stagioni.

