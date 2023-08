Idea Petagna se colombo va al Monza 

C'è la sfida col Torino, ma il Cagliari gioca anche le sue carte al tavolo del calciomercato, dove Ranieri continua ad aspettare buone notizie per la coppia di difensori e l'attaccante. E se per la retroguardia, è ormai solo questione di tempo per vedere in rossoblù il greco dell'AZ Pantelis Hatzidiakos, in attacco si apre la pista che porta ad Andrea Petagna, che il Monza lascerà partire per far spazio all'ormai vecchio obiettivo del Cagliari, il milanista Lorenzo Colombo.

Bomber girevoli

Il Cagliari fino a qualche giorno fa era nettamente in vantaggio sulla concorrenza per arrivare al giovane Colombo, classe 2002: accordo raggiunto col Milan e col giocatore per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, l'unico ostacolo dato dalla ricerca di un sostituto per l'attacco da parte dei rossoneri. Poi, ecco spuntare il Monza e Colombo è volato da Milanello alla Brianza, alla corte di Adriano Galliani. Ma attenzione, perché Colombo partirà solo dopo che Pioli avrà ottenuto un altro vice-Giroud e, allo stesso tempo, il Monza dovrà liberare un posto facendo uscire Petagna (28 anni, 4 reti e 7 assist nell'ultima stagione). Ed ecco il Cagliari, che verrà “rimborsato” da Giuseppe Riso, agente di Colombo e dello stesso Petagna. Visti i buoni rapporti, si potrebbe arrivare a un giro che porterà Colombo a Monza e Petagna in prestito ai rossoblù, col Monza a contribuire in parte per pagare l'ingaggio dell'ex centravanti di Spal e Napoli, che ha ancora tre anni di contratto con i brianzoli.

L'attesa di Pantelis

Per la difesa, il Cagliari ha in mano il greco Hatzidiakos. Accordo raggiunto con l'AZ, che incasserà 2 milioni più bonus (2.5 milioni in totale) per il cartellino, mentre il giocatore firmerà un quadriennale a circa 600mila euro a stagione. Ma Hatzidiakos anche ieri è sceso in campo nell'undici titolare nella gara giocata contro il Waalwijk in Eredivisie e l'AZ vorrebbe poterlo avere a disposizione anche nella doppia finale dei playoff della Conference League, contro i norvegesi del Brann, il 24 e il 31 agosto. Soluzione che non accontenta il Cagliari, che vuole avere il giocatore subito, e lo stesso Hatzidiakos. Che potrebbe giocare la gara d'andata col Brann di giovedì per poi volare in Sardegna e mettersi finalmente a disposizione di Ranieri. Anche perché nel frattempo il Cagliari ha dato il via libera per la partenza di Lella (a titolo definitivo) e Altare (in prestito), che oggi svolgeranno le visite mediche col Venezia. Ma l'arrivo di Hatzidiakos non chiuderà il mercato rossoblù. Col ds Bonato che potrebbe andare a pescare un altro difensore ancora all'estero (attenzione al mercato francese) e poi dovrà sfoltire la rosa. In uscita restano Capradossi (piace al Lecco), magari Goldaniga, Desogus e il solito Pereiro.

