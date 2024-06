«Idea pericolosa, ci opporremo con tutti i mezzi» 

«Ci opporremo con tutti i mezzi alla realizzazione del rigassificatore a Giorgino». Mariano Strazzeri, presidente del comitato Villaggio Pescatori non ha mai ammainato la bandiera di guerra. «Mi auspico che la presidente della Regione Alessandra Todde, come annunciato neanche un mese fa durante la campagna elettorale per il sindaco Massimo Zedda, non dia il nulla osta per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio di gnl al Porto Canale». Strazzeri non accetta compromessi. «Come ribadiamo da anni, non ha senso costruire il rigassificatore a Giorgino, a pochi passi dal borgo storico e a meno di un chilometro in linea d’aria dalla città». Per il presidente del comitato «l’idea del rigassificatore è obsoleta vista la varietà delle energie rinnovabili».

Per Strazzeri ci sono alternative. «Esistono altri posti in cui costruirlo, come la zona industriale di Macchiareddu, la Saras o il pontile dell’ex Rumianca, dove sono a disposizione giganteschi serbatoi che, modificati, potrebbero essere utilizzati per lo stoccaggio del gas».

L’allerta al Villaggio Pescatori è massima. «Sia ben chiaro – conclude il presidente del comitato - non staremo certo a guardare: ci opporremo con tutti i mezzi a nostra disposizione». (a. a.)

