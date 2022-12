Idea Motore, fu bancarotta 

Nel 2016 non erano servite a nulla le proteste degli operai che per giorni avevano allestito un sit-in davanti allo stabilimento dell’ex fabbrica Idea Motore a Pratosardo: lo smantellamento dei macchinari per la produzione di motori per lavatrici non si fermò. La linea di produzione, acquistata all’asta dalla multinazionale giapponese Niedec Sole, fu svenduta e portata a produrre in Romania. Un fallimento di un’azienda simbolo di un’area industriale, Pratosardo, in declino e che ieri ha visto l’ultimo atto della vicenda con la condanna a due anni per l’amministratore delegato dell’ex IdeaMotore, l’Am Italia, per bancarotta preferenziale.

Unica fabbrica

Per anni è stata il fiore all’occhiello della produzione a Pratosardo, dove Idea Motore prima e Am Italia poi garantivano 100 buste paga costruendo motori per lavatrici. Unica fabbrica che Nuoro abbia mai avuto, crollata con la crisi internazionale del mercato in Sud America dopo la cancellazione da parte di una società argentina, la Josè Alladio, di una commessa per migliaia di motori alla settimana. Cancellazione arrivata quando la Am Italia aveva già acquistato la materia prima. Il crollo di fatturato, circa 5 milioni, nel 2014, poi il fallimento. Ieri la parola fine con la condanna di Cristiano Tancredi a due anni di reclusione e l’assoluzione per l’imprenditore e socio, Fabio Devecchi, difesi rispettivamente da Bruno Pilia e Adriano Catte. «Dispiace - commenta ad anni di distanza Maddalena Casula, all’epoca leader della Fiom-Cgil e oggi referente per il sindacato nuorese dell’edilizia - L’azienda sarebbe potuta andare avanti. Occupava tante donne, una cosa rara a Nuoro, ed era l’unica fabbrica in città. Non ho seguito le vicende giudiziarie, ma forse senza una Zir commissariata si sarebbe riusciti a conservare la realtà produttiva».

Il processo

Ieri la vicenda si è chiusa in Tribunale a Nuoro, dove gli imprenditori Tancredi e Devecchi rispondevano di bancarotta. La pm Ilaria Bradamante ha chiesto la condanna di Tancredi e l’assoluzione per Devecchi. Ai due imputati, tra le altre cose, era contestata una fornitura fittizia di merce da oltre 80 mila euro per il Sud America da parte dell’Am Italia, motori utilizzati come credito in una fattura per la società argentina. Quella merce però esisteva nei magazzini, era la materia prima acquistata per la commessa poi disdetta. Sul fatto Tancredi e Devecchi sono stati assolti, mentre ha retto l’accusa di pagamenti preferenziali, per oltre 200 mila euro, che Tancredi fece ai soci distraendoli agli altri creditori.