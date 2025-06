Idea Lookman per l’attacco del Napoli 

Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione. È alle battute finali la trattativa con l'Al Hilal per Osimhen, che ha già accettato la proposta del club saudita, che ora deve soltanto pagare al Napoli la clausola rescissoria valida per le società estere, che ammonta a 75 milioni di euro. Finora la dirigenza della squadra araba ne ha offerti 70 ma è lecito pensare che un accordo verrà trovato. Incassati questi soldi e potendo contare anche su quelli avuti a suo tempo dal Paris SG per Kvaratskhelia, il presidente De Laurentiis andrà a fare acquisti e l'ultima voce lo vuole fortemente interessato a Lookman dell'Atalanta, per il quale la Dea chiede 50 milioni, forte anche dell'interessamento di alcuni club inglesi che hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino dell'angolo-nigeriano.

Le altre trattative

Ma il Napoli andrà anche su un difensore, e sempre con l'Atalanta parlerà anche di Scalvini. Piace anche Beukema del Bologna, seguito anche dalla Roma ma che la società emiliana vuole confermare. E ancora con il Bologna il ds dei campioni d'Italia Manna cercherà di imbastire un discorso per Ndoye, giocatore che piace molto a Conte. La Juventus ha ricevuto un'offerta di 30 milioni di euro dal Fenerbahçe per Vlahovic, al quale ne sono stati invece offerti 10 all'anno. Ma l'attaccante serbo si svincola a giugno del 2026 e quindi potrebbe decidere di trascorrere un anno da separato in casa bianconera (non rientra nei piani di Tudor) per poi andarsene a parametro zero. Intanto la dirigenza juventina sta cercando di prolungare i prestiti di Kolo Muani e Conceiçao anche dopo il Mondiale per club. Si cerca poi di capire se sia possibile arrivare a Dodò della Fiorentina. Vuole un attaccante anche l'Inter, e l'obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è l'ex atalantino Hojlund, ora al Manchester United. Marotta sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. L'alternativa è Bonny del Parma, che sarebbe molto gradito al nuovo allenatore Chivu. Correa, che ha lasciato i vicecampioni d'Italia e d'Europa, firmerà un biennale con il Botafogo, dove potrebbe trovare Gattuso come nuovo allenatore: ma per il campione del mondo 2006 c'è anche la possibilità di diventare il nuovo ct della nazionale Under 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA