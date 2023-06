Idea Berardi per la Lazio, l’Inter insiste per Frattesi 

Dopo lo stallo legato al cambio di panchina a Napoli e alla finale di Champions dell'Inter, il calciomercato di Serie A finalmente si infiamma. Proprio i partenopei appaiono i più attivi. Garcia vuole un sostituto per Kim, che per 70 milioni andrà al Bayern Monaco: al posto del coreano potrebbe arrivare Danso, difensore centrale del Lens, che il tecnico francese conosce bene. Per non farsi trovare impreparato il Napoli sta anche monitorando diversi profili per l'attacco ma l'intenzione è non cedere Osimehn. Anche l'Inter, che intanto non molla la pista Frattesi per il centrocampo, deve stare attenta a non perdere le proprie stelle tentate dalle “sirene inglesi” e, ormai, arabe. Barella ha molti estimatori in Premier League ma viene giudicato incedibile così come Lautaro Martinez. Anche Dimarco è nel mirino delle big straniere, con un particolare interessamento del Real Madrid, ma anche lui appare blindato. Certa la partenza di Correa, si fanno invece più solide le speranze di rivedere in nerazzurro Lukaku: il belga vuole trattare personalmente con il Chelsea per rimanere a Milano. L'ufficialità dell'arrivo del francese Nkunku ai Blues rende al trattativa meno difficile. Di certo, però, il club meneghino deve incassare prima di comprare: dall'Arabia Saudita Al-Nassr ha offerto 15 milioni per Brozovic, sono pochi ma un accordo con un sensibile ritocco non è impossibile. Nella girandola di attaccanti rientra anche la Lazio. Si cerca un cambio per Immobile e un suo compagno di reparto: si fanno il nome di Dia della Salernitana che però chiede 30 milioni e quello di Berardi del Sassuolo spesso a segno contro i cugini giallorossi. In entrambi i casi i biancazzurri vorrebbero offrire Cancellieri come contropartita. Anche quest'anno Milinkovic-Savic viene dato in uscita: la Juve ci riprova e offre Zakaria di rientro dal Chelsea, Lotito vuole almeno 35 milioni. I bianconeri, in attesa dell'arrivo del nuovo ds Giuntoli, sperano di ricavare un gruzzoletto dalla vendita dei loro giovani. Intanto, dal Marsiglia arriva Milik a titolo definitivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA