Idda e la Torres: «Con la testa siamo ai playoff» 

Meglio arrivare terzi, perché «negli ultimi anni difficilmente chi è arrivato secondo» è stato promosso. Vedi Torres la scorsa stagione. Così forse è meglio che i rossoblù chiudano su un gradino più in basso, quello dal quale nelle ultime tre stagioni hanno spiccato il volo le altre squadre salite in Serie B. Anche la scaramanzia ha la sua importanza.

E Riccardo Idda ne è consapevole, anche se la piazza d’onore ha comunque il proprio fascino. «Possiamo ancora raggiungere il secondo posto, visti i risultati della Ternana. Ci proveremo, come a essere la migliore terza dei tre gironi per diventare teste di serie». Ospite della trasmissione L’Informatore sportivo su Radiolina, il difensore dei sassaresi ha spiegato quale sia l’umore nello spogliatoio («la nostra testa è già ai playoff») e cosa comporta attendere troppo prima di giocare gli spareggi, come capitato nel 2024: «Allora col Benevento giocammo due buone gare» ma passarono i campani. I rossoblù che a un certo punto della stagione volavano e sognavano la promozione diretta si sono fermati forse proprio dopo il ko contro la Ternana. «C’è stata un po’ di delusione, venivamo da un buon filotto di partite», ricorda Idda, «è stata una giornata no per tutti che ci ha tagliato le gambe. Poi siamo stati bravi a reagire e con l’Entella abbiamo conquistato un bel pareggio, anche se potevamo vincere». Il successo di Ascoli domenica scorsa è stato «importante. Vincere lì non è semplice, è stata la prima volta per la Torres».

Fermarsi in attesa degli spareggi e poi ripartire «è molto complicato, giocare ti dà ritmo. Ai playoff bisogna arrivare concentrati e in forma, è una fase completamente diversa dalla stagione normale: sono partite più difficili e sentite». Nelle ultime due gare «mi aspetto i sei punti» ma servirà ritrovare i gol degli attaccanti, ultimamente meno prolifici. «Loro sono bravi anche senza segnare, fanno un lavoro importante per la fase difensiva. Ma per loro il gol è vita. Quando vinsi i playoff a Cosenza le punte avevano fatto poco in campionato, poi negli spareggi segnavano in ogni partita».

E le loro reti potrebbero coronare il sogno di Idda, algherese di nascita: «Giocare con la Torres nei professionisti. I nuovi proprietari hanno fatto le cose per bene. La B per me è qualcosa di indescrivibile». E i mugugni dei tifosi «fanno parte del gioco, quest’anno migliorarsi significava vincere il campionato. Confermarsi non è facile».

