Ida Travi e Anita Likmeta conquistano il Dessì 

“I Tolki” di Ida Travi (Il Saggiatore) e “Favole del comunismo” di Anita Likmeta (Marsilio Editori) hanno trionfato ieri a Villacidro nella cerimonia di premiazione della 39^ edizione del prestigioso Premio letterario Giuseppe Dessì, entrando nell’albo d’oro dei vincitori rispettivamente per le sezioni Poesia e Narrativa.

Poesia

Nell'opera di Ida Travi, che la giuria tecnica premia specificando che «non ha l’eguale nella poesia occidentale moderna”, i Tolki sono «I parlanti, dall’inglese to talk. Vivono insieme in un campo, ma non sono una comunità. Parlano una lingua scarna, ridotta all'osso. Raccontare di loro mi ha permesso di lavorare sul tempo e sul linguaggio, che talvolta ammala, ci allontana e ci sovrasta» indica la poetessa, saggista e autrice per la musica e il teatro.

Narrativa

Anita Likmeta ha sorpreso la giuria tecnica con il suo «Romanzo d’esordio potente ed efficace, che ci consente di riandare con la memoria a un momento di convulsa transizione politica, economica e sociale dell’Albania della fine del Novecento». «Ho raccontato con gli occhi di Ari, la bambina protagonista, la guerra civile. Fra le guerre la più ignobile di tutte; come se un giorno il tuo vicino di casa si svegliasse, ti sparasse, senza che tu capisca il perché», racconta Likmeta.

Alle due super vincitrici del Premio Dessì sono stati consegnati durante la serata la targa commemorativa e un assegno da cinquemila euro. In questa edizione tutta al femminile, caratterizzata per la prima volta da una sestina finalista di scrittrici e poetesse, la seconda e terza posizione – che prevedono entrambe un premio in denaro di millecinquecento euro - nella sezione Narrativa vanno a Deborah Gambetta con “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” (Ponte alle Grazie) ed Helena Janeczek, “Il tempo degli imprevisti” (Guanda). Laura Accerboni, con “Il prima e il dopo dell’acqua” (Einaudi) e Donatella Bisutti, con “Erano le ombre degli eroi” (Passigli) ricevono il secondo e terzo premio per la Poesia.

Premi speciali

La serata, condotta quest'anno dal giornalista e critico musicale John Vignola e impreziosita dagli evocativi intermezzi musicali acoustic rock della band piemontese dei “Perturbazione” e dalla voce di Tommaso Cerasuolo, ha visto la presenza di un folto pubblico e la partecipazione alla consegna dei premi di autorità istituzionali locali e regionali, fra cui l'assessora della Pubblica istruzione e Cultura, Ilaria Portas. Fra i momenti più coinvolgenti della serata, l'intervento di Alessandro Bergonzoni. Il poliedrico artista bolognese ha ricevuto il Premio speciale della Giuria per meriti «di arte e di carte», per il suo cammino vario e complesso e per la sua cultura, sorretta da una forte carica provocatoria. Sul palco ha parlato di «Creartà», creando con le parole una realtà alternativa, in cui l'immesimarsi con l'altro sia la norma e dedicando il premio «Ai partiti, ma non quelli politici. Ai migranti, che pur partiti, non sono mai arrivati»

Il silenzio della sala ha accolto come in un abbraccio collettivo “Il testamento di Tito” di De André, interpretato con intensità dai Perturbazione, e l'arrivo di sul palco Dori Ghezzi, che ha ricevuto il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna e ha ringraziato per il premio consegnatole «Per aver costruito un rapporto umano, un legame forte con la Sardegna che ho amato e amo».

Il grande applauso finale e di ieri ha calato il sipario sul mese di spettacoli, performance e incontri di questa riuscita 39^ edizione del Premio Dessì.

RIPRODUZIONE RISERVATA