Ictus, efficienza nei soccorsi: premiati il Brotzu e il 118  

Quando si tratta di ictus, il tempo è fondamentale. Ogni secondo che passa può fare la differenza tra un recupero completo e danni permanenti. Ed è proprio questa corsa contro il tempo che ha portato la Stroke Unit dell’ospedale Brotzu e la centrale operativa 118 di Cagliari a ricevere, per il terzo anno consecutivo, l’ambito premio internazionale “Angels Gold Status” dalla European Stroke Organization.

Un riconoscimento che celebra l’efficienza, la precisione e l’organizzazione nella gestione del soccorso e del trattamento dell’ictus sia in ospedale che nei primi istanti del soccorso extra ospedaliero.

Nel 2023, la Stroke Unit del Brotzu, in collaborazione con il reparto di Neuroradiologia Interventistica, ha effettuato oltre duecento interventi di trombectomia meccanica, un trattamento fondamentale per rimuovere i coaguli di sangue e ridurre i danni cerebrali. «Questo numero è in linea con la crescita costante degli ultimi anni, favorita dalla centralizzazione dei pazienti nei due hub regionali di Cagliari e Sassari e dall’efficienza dell’elisoccorso», ha spiegato Jessica Moller, responsabile regionale Italian Stroke Association (Isa).

A fare la differenza però è anche la rapidità e l’efficacia del 118. «Ogni minuto è fondamentale per salvare il cervello», ha sottolineato Daniele Barillari, direttore della centrale operativa 118 di Cagliari. «Gli infermieri, con domande precise durante le chiamate d’emergenza, riescono spesso a identificare un ictus in corso e ad attivare rapidamente i soccorsi, inviando i mezzi più adeguati. Inoltre, grazie a una nuova applicazione, è ora possibile effettuare una visita da remoto sfruttando la videocamera del cellulare di colui che chiama».

Da maggio a novembre 2023, il 118 ha coordinato il trasporto di 250 pazienti con ictus verso il Brotzu. La stima è che, entro un anno, saranno oltre 450 i pazienti assistiti. «Questo premio è uno stimolo a fare ancora meglio», ha dichiarato Barillari, ricordando quanto sia importante superare le sfide geografiche della Sardegna. «La nostra regione è splendida ma complessa per il sistema sanitario», ha ribadito Giovanni Cossu, direttore della Neurologia e Stroke Unit del Brotzu. «Dobbiamo abbattere le barriere del tempo e della distanza. Solo una rete organizzata ed efficiente, unita alla consapevolezza della popolazione, può assicurare che ogni cittadino abbia le stesse possibilità di trattamento».

