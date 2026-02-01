Ictus a 11 anni: bimba salva per miracolo 

Si è concluso per il meglio l’intervento salvavita su una bimba di undici anni che sabato scorso è stata colpita da un ictus ischemico.

Era una giornata come un’altra: un pomeriggio trascorso a casa di un’amichetta, poi l’improvviso malessere e il peggioramento neurologico nelle ore successive. «Al momento dell’arrivo in sala operatoria la bambina non era in grado di muovere braccio e gamba sinistri e neppure di articolare bene le parole. Se non avessimo riaperto quel vaso occluso, la probabilità di rimanere con una disabilità era molto alta», spiega Federico Fusaro, direttore del reparto di Neuroradiologia dell’ospedale Brotzu. «Un successo enorme, reso possibile grazie al lavoro congiunto e ammirevole di tutta l’equipe ospedaliera» sottolinea il direttore.

Il caso

Un caso complesso e di difficile diagnosi, soprattutto per l’età della paziente. La bambina è stata ricoverata d’urgenza in Pediatria, diretta dal dottor Giuseppe Masnata: a riconoscere il sospetto di ictus sono state le dottoresse Valeria Ledda e Valeria Piras che, insieme ad Antonio Ferrari e Federica Schirru, hanno avviato tempestivamente il percorso diagnostico-terapeutico.

Immediata la risposta delle strutture di Pediatria, Neurologia, Stroke Unit e Neuroradiologia. «Una paziente atipica – chiarisce Fusaro –, non solo perché gli ictus in età pediatrica sono estremamente rari, ma soprattutto perché per la bimba si è reso necessario il posizionamento di uno stent al fine di riaprire il vaso e ripristinare il flusso sanguigno al cervello».

La collaborazione

Lucidità, prontezza e collaborazione: le tre chiavi che hanno portato al successo dell’operazione. Un trattamento particolarmente complesso, quello dell’ictus in età pediatrica, «perché non si tratta di un adulto in miniatura – sottolinea Giovanni Cossu, direttore della struttura di Neurologia e Stroke Unit –, sono realtà totalmente diverse per cause, sintomi e approcci terapeutici».

In questo caso, però, la tempestività dell’intervento e il coordinamento tra i reparti hanno fatto la differenza. «Un risultato che ci rende fieri e che dimostra come, nonostante tutte le criticità del sistema sanitario odierno, la rete regionale con al centro l’ospedale Brotzu, sia in grado di rispondere anche alle emergenze più complesse» conclude Fusaro.

Dal punto di vista epidemiologico l’ictus del bambino sotto i 12 anni è una rarità assoluta, con un’incidenza ampiamente sotto l’1% della popolazione, «negli adulti sopra i 60 anni – precisa Cossu – la percentuale sale all’8%».

Il recupero

Una vera corsa contro il tempo, un intervento di meno di 90 minuti e un recupero miracoloso. «Ad oggi la bambina ha riacquistato quasi completamente la mobilità – rassicura Cossu –, ora l’impegno principale è quello di condurre esami di laboratorio, importanti per risalire alla causa dell’ictus ed evitare che possa accadere ancora». Questo caso «dimostra che anche eventi rarissimi possono essere affrontati con successo – conclude Jessica Moller, responsabile della Stroke Unit –. Il principio del time is brain (la tempestività ndr) vale a tutte le età. Anche nei bambini».

