Ichnusa per il territorio, campagna contro l’abbandono del vetro 

Il birrificio Ichnusa, in collaborazione con Legambiente, lancia la campagna “Il nostro impegno” contro l’abbandono del vetro, per la salvaguardia del territorio. L’edizione 2024 va ad aggiungersi alle altre portate avanti negli ultimi anni e che hanno visto l’azienda attivarsi per la riforestazione di aree colpite da devastanti incendi e per favorire il riciclo del vetro con l’iniziativa “Vuoto a buon rendere”.

La nuova campagna vedrà 120 dipendenti dell’azienda sarda in prima linea. «Accompagnati dai volontari ecologisti - racconta la presidente di Legambiente Sardegna Annalisa Colombu - saranno dotati di dispositivi di sicurezza, cappellino e buste per la raccolta differenziata. Siamo orgogliosi di essere nuovamente al fianco di Ichnusa». Iniziative fino a luglio in sette Comuni, in particolare nelle zone della socialità, della movida e delle spiagge. In occasione del lancio della nuova campagna, è stato presentato il primo studio italiano sul fenomeno dell’abbandono volontario, il cosiddetto littering, delle bottiglie di vetro. In Sardegna sette persone su dieci raccolgono la bottiglia di vetro che trovano in strada e per l’84% dei sardi l’abbandono incontrollato è un problema grave. «Partiamo da noi», spiega il direttore dell’azienda Ichnusa Matteo Borocci, «per dare il buon esempio, con azioni concrete. Il riciclo riduce le emissioni di Co2 e il consumo di acqua, e una bottiglia di vuoto a rendere ha una vita pari a 20 anni». Dunque, non gettiamo via le bottiglie. «Diciamo: “Se deve finire così non beveteci nemmeno”».

