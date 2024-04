Ichnusa, dai giovani la seconda Coppa 

Quattro raggruppamenti finali di Coppa Italia e due vittorie. In otto giorni la Canottieri Ichnusa ha riempito la bacheca di Su Siccu con due trofei. Ha iniziato a Numana (Ancona), nel fine settinana del 14 aprile quando la squadra senior femminile si è messa in tasca un successo storico. Per portare in Sardegna per la prima volta la Coppa Italia, le ragazze guidate da Federico Brattina con Silvia Casu e Sandra Catania hanno sconfitto 3-1 il favorito e blasonato Posillipo.

Per la squadra maschile, innervata da tanti Under 23, arriva invece un sesto posto che è una promessa per il futuro. Alberto Putzulu e Riccardo Ibba sfruttano l’occasione per un’esperienza che tornerà utile in campionato, anche considerando che, a ottobre, sarà proprio la Canottieri Ichnusa a organizzare e ospitare i playoff scudetto a Cagliari.

A Bacoli (Napoli), nelo scorso weekend, è toccato alle giovanili e anche in questo caso la fucina dell’Ichnusa si conferma una delle più attrezzate nelal canoa polo nazionale. La squadra degli Under super in finale i liguri dell’Arenzano e solleva il trofeo assieme al tecnico Stefano Maccioni, dopo aver vinto tutte le partite. Bene anche l’Under 21 di Alberto Putzulu, settima con una rosa molto giovane. Da maggio cominciano i campionati ela società del presidente Claudio Pia è pronta a dare battaglia in ogni categoria. ( c.a.m. )

