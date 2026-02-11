Ice dance, Guignard-Fabbri sfiorano il podio 

Nel pattinaggio di figura, l’Italia ha sfiorato la 14ª medaglia a questi Giochi. Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno chiuso al quarto posto nell’Ice dance alle spalle dei francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, oro, degli americani Madison Chock e Evan Bates, argento, e dei canadesi Piper Gilles e Paul Poirer, bronzo. Per i due azzurri (coppia nella vita) potrebbe essere l’ultima esibizione insieme: «Dobbiamo pensarci».

Biathlon amaro

Oro e argento alle superfavorite francesi, le azzurre tra rabbia e posatezza e una outsider, che molti esperti del settore neanche conoscevano e che conquista un bronzo che vale come il titolo. La 15 chilometri individuale del biathlon ai giochi Milano Cortina ha tutte le carte per entrare in un manuale di questo sport. La Francia, con la doppietta messa a segno da Julia Simon e Lou Jeanmonnot, conferma di essere la squadra da battere qui ad Anterselva. A salvare l'onore - e anche il giusto umore - per l'Italia ci pensa, ancora una volta, la veterana Dorothea Wierer. «Poteva andare peggio e un quinto posto, alla mia età, è un risultato tutt'altro che da buttare», scherza. Delusissima invece l'altra favorita, l'azzurra Lisa Vittozzi, arrivata solo 37ª, con ben quattro errori al poligono che nell'individuale significano quattro minuti di penalità. Per quanto riguarda le altre azzurre, Hannah Auchentaller ha chiuso 30ª e Michela Carrara 65ª. Nel frattempo, il Tas si è dichiarato privo di giurisdizione sul ricorso presentato dall’azzurra Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria di Nado Italia per la positività al letrozolo. Oggi intanto nello sci di fondo c’è la 10 km femminile.

Sul ghiaccio

Ieri doppia sfida Italia-Svezia a squadre nella prima giornata di due tornei maschili. Nel curling, contro una delle grandissime favorite, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella si sono imposti per 7-6. Domani secondo match contro la Gran Bretagna, mentre le donne debuttano contro la Corea del Sud. Ancora più difficile era il compito della squadra di hockey, che è stata battuta per 5-2 dopo un bel match.

