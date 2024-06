Ibrahimovic dà il benvenuto a Fonseca «È l’uomo giusto per il nuovo Milan» 

Il nuovo allenatore del Milan, come si sapeva, sarà «Fonseca: è l’uomo giusto». Gli obiettivi saranno «i trofei, non solo in Italia». E Maignan, Hernandez e Leao «restano».

Zlatan Ibrahimovic parla prima volta da quando riveste il ruolo di “Senior advisor” di RedBird (la società proprietà dei rossoneri), ed è subito show. Lo svedese (giacca e camicia, codino e sfrontatezza) spiega ambizioni e strategie della nuova squadra e comincia annunciando il tecnico, scelto «per portare la sua identità e per come vogliamo che la squadra giochi: con un gioco dominante e offensivo. Abbiamo studiato come allena e come prepara le partite ed è l’uomo giusto. Siamo fiduciosi, ci crediamo tanto. Dopo cinque anni serviva qualcosa di nuovo».

Si tratta di una scelta condivisa perché «siamo una squadra, ci sediamo al tavolo e discutiamo». Gli obiettivi «sono i trofei, non solo in Italia ma anche in Europa. Ho detto a Gerry Cardinale», proprietario del club, «che se entravo nel Milan doveva essere per un progetto vincente. Non accetto di perdere. Devo vincere e vincerò. E Cardinale mi ha risposto “benvenuto”. Da lì siamo partiti e dopo sei mesi mi sono già usciti i capelli grigi», sorride. Sul suo ruolo spiega di non essere «dipendente Milan, sono parte della proprietà. Lavoro vicino a Cardinale e faccio operazioni con Furlani e Moncada. Ognuno è importante, ognuno ha il suo ruolo. Se c’è silenzio, se non parliamo, è perché lavoriamo. Non siamo un talk show».

Riguardo al mercato, la società lavorerà sui «dettagli perché c’è già una base. Zirkzee è un giocatore forte ma va visto faccia a faccia per capire se è pronto per San Siro. C’è una trattativa, non è una beneficenza. Spendiamo in maniera intelligente. Dev’essere ok per noi. C’è una lista di attaccanti». Il Milan non deve vendere per comprare. «Maignan, Theo Hernandez e Leao restano con noi. Hanno un contratto e sono felici. Non abbiamo bisogno di vendere». Poi ci saranno i giovani da far crescere perché saranno il futuro del club. Per questo è stato scelto Fonseca. «Antonio Conte è un grande allenatore ma non era quello che cercavamo». Sullo scudetto all’Inter «non soffro mai. Mi carica di più. Il Milan non guarda alle altre squadre, lo fanno i perdenti. Soffre un perdente, sono un vincente. Mi dà carica, benzina, fame».

E il nuovo tecnico dal canto suo sostiene che essere stato scelto è «un onore, un orgoglio, una responsabilità. Lavorerò per onorare questo club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA