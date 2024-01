Ibra carica il Milan: Mou ko 

Milan 3

Roma 1

Milan (4-3-3) : Maignan 6.5; Calabria 5.5, Kjaer 5.5, Gabbia 6, Theo Hernandez 7 (44’ st Jimenez sv); Loftus-Cheek 6.5, Adli 7 (44’ st Zeroli sv), Reijnders 7; Pulisic 6.5 (34’ st Musah 6.5), Giroud 7.5, Leao 5.5 (34’ st Okafor sv). In panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Terracciano, Romero, Jovic. Allenatore Pioli 6.5.

Roma (3-5-2) : Svilar 6; Mancini 5.5 (1’ st Pellegrini 6.5), Llorente 5.5 (34’ st Huijsen sv), Kristensen 5.5; Celik 6.5 (34’ st Zalewski sv), Cristante 5.5, Paredes 6.5, Bove 5.5, Spinazzola 6; El Shaarawy 5 (16’ st Belotti 5.5), Lukaku 5. In panchina: Boer, Rui Patricio, Karsdorp, Pisilli, Joao Costa. Allenatore Foti (Mourinho squalificato) 5.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata 6.

Reti : 11’ pt Adli; 11’ st Giroud, 24’ st Paredes (rig), 39’ st Theo Hernandez.

Note : ammoniti Mancini, Cristante, Kjaer, Huijsen, Gabbia. Angoli: 5-2 per la Roma. Recupero: 1’; 5’.

Milano. Tre gol per tre punti: il Milan moltiplica per pedalare sempre più su, verso il terzo posto. Complici anche i salti di catena della Fiorentina (pari con l’Udinese) e del Bologna (ko a Cagliari), Pioli si alza sui pedali nel momento del massimo sforzo e scopre di averne di più di chi sta dietro. Con la Roma finisce 3-1 e il risultato riesce a scrollare delusioni, brutti pensieri e avversari. Da dimenticare c’era innanzitutto la fresca eliminazione in Coppa Italia, maturata proprio al Meazza non più tardi di mercoledì. Propositi analoghi però erano quelli della Roma, sconfitta ai quarti nella stracittadina della capitale, ma accompagnata a Milano dal consueto entusiasmo del muro giallorosso di tifosi.

La partita

Tante, al solito, le assenze da una parte e dall’altra. L’avvio è a ritmi alti, così come anche la rivalità tra le tifoserie accende il contesto del match. Già al minuto 11 cambia l’inerzia della gara: Adli - alla sesta da titolare - sterza su Kristensen e incrocia il sinistro là dove Svilar non riesce ad arrivare. Senza lo squalificato Mourinho, in panchina per i giallorossi tocca a Foti dirigere l’orchestra. Alla quale mancano del tutto gli acuti di Lukaku, sprovvisto dell’accompagnamento del sottofondo di fischietti, fatti risuonare a fine ottobre per il ritorno al Meazza contro l’Inter. Il belga torna sul prato che fu suo nel giorno in cui negli spogliatoi si rivede anche Ibrahimovic: mai così vicini dal derby del gennaio 2021, ricordato anche per testa a testa, provocazioni e insulti. Ibra nello spogliatoio con Cardinale e un discorso motivazionale prima del fischio d’inizio, Mou (bersagliato da cori ben poco teneri dalla Curva sud) che cerca di telecomandare un cambiamento che non arriva. Le occasioni dalle due parti maturano tutte dopo la mezzora (Pulisic, Celic e Spinazzola), ma è nella ripresa che il risultato cambia ancora: cross dalla sinistra e torre di Kjaer per Giroud di testa a fare il bis.

La perla

La partita resta viva e quando Calabria stende in area Lorenzo Pellegrini, Paredes la riapre dal dischetto. Ancora Pellegrini è il più pericoloso, ma il gioiello è di Theo: minuto 39, chiede il triangolo a Giroud, bravo con il tacco con tunnel a Kristensen, prima del destro del 19 che tocca la parte bassa della traversa ed entra in porta. Ancora tentativi di Pellegrini e Musah (palo), senza cambiare il tabellino. Per come è maturata, la vittoria fa da panacea per i mali del Milan. Per i modi, accentua invece i problemi di una Roma lontana da quel che vorrebbe essere. Sul campo e non solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA