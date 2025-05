Ibiza Altea rompe il silenzio: un altro reality la attende 

Ibiza Altea rompe il silenzio, e spiega perché mercoledì non era a Playa Palapa, nell’arcipelago di Cayo Cochinos, con gli altri naufraghi de “L’Isola dei Famosi”. E perché non parteciperà alla 19esima edizione del reality di Canale 5, che l’ha vista uscire di scena prima ancora di entrarci.

Via social la modella italoamericana d’origine sarda per parte di padre, il deputato nuorese ed ex giornalista de L’Unione Sarda Angelo, svela il mistero sulla sua assenza, comunicata dalla conduttrice de “L’Isola dei Famosi” Veronica Gentili solo sui titoli di coda della prima puntata, confermando l’ipotesi di un impedimento legato alla partecipazione di Ibiza a un altro reality, il dating show “Too Hot To Handle Italia”, registrato mesi fa e in attesa di messa in onda su Netflix. “Cara #Isola dei Famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto. A causa dell’uscita contemporanea di un altro reality, non potrò far parte di questa avventura straordinaria. Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci. Se il destino lo vorrà, ci rivedremo ”, ha spiegato con un post su Instagram ieri, all’ora di pranzo, Ibiza.

«Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno supportata in questi giorni. Non mi aspettavo tanto affetto, tanta curiosità, tanto desiderio di conoscermi meglio. È stato bello, sorprendente, e vi sono veramente grata. Mi dispiace aver deluso alcuni di voi», si legge ancora nel post, “ma la delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile. Ma non mollo. Anzi, come dice sempre mia mamma: “What doesn’t kill you makes you stronger”. Stay tuned!!! #thth». La 26enne modella ha lasciato ieri l’Honduras, dov’era rimasta bloccata dall’annuncio del suo ingresso nel cast de “L’Isola”, avvenuto lunedì, in attesa di comunicazioni ufficiali sul suo destino televisivo. Ibiza è attesa oggi a Milano, da dove seguirà il reality Mediaset da casa. Almeno per ora. (i. g.)

