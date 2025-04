Ibiza Altea naufraga su “L’isola dei famosi” 

Un pizzico di Barbagia sbarcherà in Honduras, a partire dal 7 maggio, e in diretta su Canale 5. Sì, tra i concorrenti della fortunata trasmissione Mediaset “L’isola dei famosi” ci sarà pure Eivissa Ibiza Altea, modella e attrice, 25 anni e bellissima, da anni di casa a Milano ma con la Sardegna nel cuore. Ibiza infatti è la figlia del nuorese Angelo Altea, ex deputato e per anni giornalista de L’Unione Sarda.

Nata ad Atlanta, negli Stati Uniti, nel 1999, Ibiza Altea è una modella italoamericana. Attualmente vive nel capoluogo lombardo ma nel cuore dell’Isola è conosciutissima. «Appena può viene sempre in Sardegna», sottolinea con orgoglio il padre Angelo, «le festività cerca sempre di trascorrerle da noi. Stavolta ha dovuto rinunciare alle vacanze di Pasqua a Nuoro perché era impegnata a Miami per lavoro». Angelo Altea aggiunge: «Non sono un appassionato di reality show però sono molto contento per mia figlia. La trasmissione condotta da Veronica Gentili, con opinionista Simona Ventura, può essere un bel trampolino di lancio per la carriera di Ibiza».Eivissa Ibiza Altea è madre di un bambino di 5 anni. Ha vissuto per anni a Vicenza insieme alla madre Priscilla Wilkes, ex modella americana. Da anni lavora nel mondo della moda e del cinema. Molto attiva sui social, ha un profilo Instagram con 7 mila follower.Agguerriti gli avversari della modella sarda. Nel cast, salvo sorprese e aggiunte dell’ultima ora, ci saranno Antonella Mosetti, showgirl romana ex ragazza di “Non è la Rai”, già concorrente del Grande Fratello Vip, nella prima edizione e oggi attiva su Onlyfans; Cristina Plevani, vincitrice del primo “Grande Fratello” nel 2000; Loredana Cannata, attrice e attivista; Chiara Balistreri, influencer e life coach; Camila Giorgi, ex tennista; la iena Dino Giarrusso; il cantante Paolo Vallesi.

