Ibiza Altea e la lunga ombra di Netflix 

Allo spettatore più attento e ai suoi follower l’assenza di Ibiza Altea era balzata all’occhio da subito, ma per sapere che la modella italoamericana, sarda per parte di padre, il deputato nuorese ed ex giornalista de L’Unione Sarda Angelo, non avrebbe preso parte a “L’Isola dei Famosi” è stato necessario attendere i titoli di coda della prima puntata della diciannovesima edizione del reality di Canale 5, andata in onda mercoledì.

L’annuncio

Quando, intorno all’una e mezza di notte, dopo l’apertura del televoto per salvare i quattro naufraghi finiti in nomination, i “senatori” Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti e i “giovani” Carly Tommasini e Lorenzo Tano Siffredi, prima di salutare l’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli svelava: «Avremmo tanto voluto avere Ibiza Altea ma non è successo. Siamo sicuri che con la sua forza, simpatia e bellezza arriverà molto lontano». E dallo studio la conduttrice Veronica Gentili aggiungeva: «Doveva essere nostra concorrente, ma purtroppo non potrà esserlo per una serie di ragioni. Quindi noi le facciamo un grande in bocca al lupo per tutto». Allo stato attuale dei fatti, non è dato sapere quali impedimenti abbiano tenuto Ibiza lontano da Playa Palapa, nell’arcipelago di Cayo Cochinos, né se la modella, annunciata nel gruppo dei “giovani” fino a 2 ore prima della diretta, entrerà in gioco nella prossima puntata.

Le ipotesi

Di ufficiale non c’è nulla. Certo è che l’annuncio della partecipazione di Ibiza come concorrente al reality Mediaset, arrivato qualche giorno prima della prima puntata, aveva destato non poche perplessità per via della partecipazione della modella a un altro reality, il dating show “Too Hot To Handle Italia”, registrato diversi mesi fa ma non ancora mandato in onda da Netflix. In prima battuta, la prima puntata era prevista proprio per il 7 maggio, giorno della prima de “L’Isola dei Famosi”, salvo poi essere stata cancellata e rinviata a data da destinarsi. Ed è forse il rischio “contemporaneità” tra la presenza di Ibiza a “L’Isola” e a “Too Hot To Handle Italia” che potrebbe aver bloccato la partecipazione di Altea al reality di Canale 5. Questa l’ipotesi più accreditata anche sui social, dove i commenti sull’assenza di Ibiza hanno iniziato a fioccare ancora prima che Pretelli e Gentili comunicassero la defezione della bella italoamericana.

Probabilmente, bisognerà attendere il palinsesto di Netflix per capire quando andrà in onda “Too Hot To Handle Italia”: solo allora sarà possibile capire se Ibiza potrà rientrare in gioco a “L’Isola dei Famosi” o se sarà visibile, invece, su Netflix in versione regis trata.

RIPRODUZIONE RISERVATA