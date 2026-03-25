Ibiza Altea al “GF”: «Davide, il mio angelo 

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” è solo all’inizio, ma Ibiza Altea ha già conquistato tutti. Se in principio la modella italoamericana si era distinta per la sua bellezza esteriore, di puntata in puntata è venuta fuori quella interiore.

Impossibile non emozionarsi di fronte all’esperienza di Ibiza, figlia dell’ex indossatrice Priscilla Wilkes e del deputato nuorese ed ex giornalista de L’Unione Sarda Angelo, raccontata all’interno della “casa”. Dal figlio Angel Gabriel di 6 anni, che nella puntata di martedì ha definito «il mio portatore di pace», al compagno e padre del bambino Davide Pilotto, scomparso nel 2020 per un incidente stradale. Quando Ilary Blasi ha voluto approfondire la storia, Ibiza ha detto: «È un angelo che sta sempre con noi, mi manca tantissimo, il suo sorriso e il suo profumo».

Commovente la lettera che la suocera Eliana le ha fatto recapitare al “GF”: «Davide ci ha lasciato una parte di sé. Lui vive in Angel. Il suo amore ha trovato un altro modo per restare. E ogni volta che lo riconosciamo negli occhi di suo figlio è come se, anche solo per un attimo, lui tornasse a casa». Intanto, nel corso della puntata è stato mostrato un video del figlio che la rassicurava dicendole di stare bene con la nonna. Ma al “GF Ibiza” ha parlato anche del rapporto col padre biologico. Una presenza arrivata tardi, e mai davvero entrata nella sua quotidianità. Aprendosi con i coinquilini, Ibiza ha ricordato quanto la figura di Angelo Altea sia centrale per lei: «Spero che un giorno troverò un uomo che dedicherà tutta la sua vita a mio figlio, come ha fatto mio padre con me».

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