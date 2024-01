«Iannelli era un mostro» 

Da mesi era attesa in aula Magdalena Murawska e ieri, evitando ulteriori iniziative dei giudici, la compagna di Tony Cozzolino ha parlato. Davanti alla Corte d’Assise di Sassari la donna (50 anni, nazionalità polacca) ha raccontato come si è arrivati alla tragica mattina dell’11 marzo 2022, quando Davide Iannelli (48 anni) cosparse di benzina e bruciò Cozzolino, causando ustioni mortali.

«Proteggetemi da lui»

Magdalena Murawska è tornata indietro nel tempo ricostruendo la guerra dentro il condominio Iacp di via Petta, dove è maturato il delitto. La donna (parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Giampaolo Murrighile) è apparsa profondamente scossa e turbata dalla presenza in aula di Iannelli. La lunga deposizione è stata interrotta diverse volte da crisi di pianto, era la prima volta, da mesi, che la donna incrociava lo sguardo con il presunto assassino del compagno. La Corte ha ritenuto necessario frapporre un paravento tra la teste e il banco dove si trovava Iannelli. La prova delle tensioni, accresciute e vivissime, tra Magdalena Murawska e Davide Iannelli. E su questo la teste è stata particolarmente efficace con la sua deposizione. Perché la donna ha descritto così l’uomo seduto sul banco degli imputati: «Era un mostro, minacciava di morte me e il mio compagno. Erano insulti continui e angherie. Contro di noi e anche nei confronti degli altri vicini. Le minacce di morte sono arrivate da Iannelli anche prima del delitto. Un giorno ho visto anche la moglie Rosa Bechere con un mazza da baseball in mano». È la faida di via Petta, alimentata dall’odio tra il gruppo che faceva capo a Cozzolino e quello di Iannelli. Magdalena Murawska non ha voluto rispondere alle domande delle difese (Cristina e Abele Cherchi) sulla sorte di Rosa Bechere, della quale non si hanno più notizie dal novembre 2022. La donna ha detto che lei pensa solo al marito e di essere in stato di depressione. Il racconto della donna conferma quello delle altre parti civili (rappresentate dagli avvocati Antonio Fois e Massimo Perra). Il 13 febbraio sarà sentito in aula Davide Iannelli.

