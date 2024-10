Iannacone: «Colleghi, miglioriamo la realtà» 

Anche sua figlia ha scelto di fare la giornalista. In America, dove si è trasferita. Lui glielo ha sconsigliato, perché è così che fanno i padri che conoscono le fatiche di un mestiere. Poi, non essendo riuscito a distoglierla, le ha raccomandato: «Rimani pulita, guarda le cose sempre con occhi trasparenti». Il limite alla libertà di cronaca, chiosa Domenico Iannacone, è la lealtà. Non è l’unico precisa il giornalista, ospite del Festival dell’Altrove, oggi a Guasila (Teatro Medas, alle 21). Tuttavia, è tra i fondamentali. «Per esempio, io ho smesso di usare le telecamere nascoste. È un mezzo più adatto a un’indagine giudiziaria. Il giornalista scava con le parole, con lo sguardo, protegge la fragilità». Originario del Molise, classe 1962, è stato inviato di punta di “Ballarò” e “Presa diretta” (Rai3). Ha ideato e condotto, per sette edizioni, il programma d'inchiesta “I dieci comandamenti”, e dal 2019 è in onda con “Che ci faccio qui”, uno tra i programmi di approfondimento più seguiti della terza rete. Da qualche anno, lo porta in teatro, con il titolo “Che ci faccio qui in scena”, nella forma di un esperimento di narrazione civile che prende spunto da storie reali.

Il titolo è una domanda o un’esclamazione?

«È un titolo aperto, che mi dà la possibilità di esplorare una pluralità di strade».

Ci sarà una sesta stagione?

«Sì, ne parlavo proprio l’altro ieri con i dirigenti Rai. Sono in programma 4, forse 5, puntate per maggio».

Come sceglie le storie da raccontare?

«Il reagente morale, questa è la mia bussola. Alle persone con cui lavoro dico che le storie non devono essere tanto curiose, quanto, piuttosto, sollecitare riflessioni, domande, dubbi. E quando si torna a casa, la persona se le porta dentro e ci pensa ancora».

Spesso torna nei luoghi in cui è stato

«Sì, perché ho sempre bisogno di verificare se dalla prima volta qualcosa è cambiato. Le storie che racconto sono simboliche. Le persone si immedesimano e hanno voglia di comprendere che cosa è accaduto nel frattempo».

Pensa che sia un compito del giornalista?

«Certo. Io non voglio soltanto mostrare una realtà, voglio adoperarmi per migliorarla».

In questi anni, quali trasformazioni ha osservato?

«Dal punto di vista dei diritti e della libertà di espressione, l’Italia è un paese arretrato. I bisogni delle persone sono frequentemente disattesi. E questo mi rattrista, perché ciò che si racconta su quello che va bene spesso non corrisponde a verità».

Il recente rapporto del Consiglio d’Europa sul razzismo degli italiani ha un fondo di verità?

«Purtroppo, in Italia si respira un clima politico fortemente ideologizzato e populistico. Anche quando faccio dei post sui social, noto che l'opinione comune si scaglia spesso contro le persone più deboli, che non possono difendersi».

Che cosa ha imparato dal suo mestiere?

«Ho avuto l’opportunità di conoscere la parte più marginale della società, di solito trascurata, e che, invece, dal punto di vista emotivo, è straordinariamente ricca. Affronto temi legati a condizioni sociali molto dure, difficili, segnate dalla mancanza di casa, di lavoro, da disabilità. Dopo ogni puntata, è come se ne uscissi rinnovato, arricchito».

In che occasioni è stato in Sardegna?

«Da voi ci sono stato anche da poco, al festival dei Tacchi con il mio spettacolo teatrale, e poi al Premio Dessì» .

È venuto anche come inviato di Ballarò

«Sì, per questioni legate al lavoro, alla crisi economica, alla questione dei pastori. Della vostra isola mi piacerebbe raccontare la parte più intima».

Ossia?

«Vorrei fare un lavoro antropologico. È come se in questa terra fosse racchiuso il senso della vita. Ecco, se dovessi affrontare temi legati all'esistenza, verrei qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA