Ianas, carabinieri in cattedra per la cultura della legalità 

Allo Ianas di Tortolì salgono in cattedra i carabinieri. Al centro del dibattito, promosso nell’ambito delle attività condotte dall’Arma per la formazione della cultura della legalità, ci sono fenomeni sociali che le forze dell’ordine, in collaborazione con le entità scolastiche, contrastano mettendo in piedi servizi mirati.

Tra i temi che verranno trattati in occasione dei tre incontri, programmati fra il 24 e il 26 febbraio, spiccano quelli della detenzione e del porto di armi proprie e improprie all’interno degli istituti scolastici, le sostanze stupefacenti, l’uso consapevole della rete e i rischi connessi, i reati e le responsabilità penali e civili e le responsabilità dei genitori nei confronti del figlio minorenne. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto, diretto da Pasquale Ara, in collaborazione con la legione Sardegna e vedrà la partecipazione del capitano della compagnia di Lanusei, Marco Mastrovito, e del luogotenente Marcello Cangelosi, comandante della stazione di Tortolì. Gli incontri tra il personale dell’Arma e gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte sono un valore aggiunto che rientrano nella necessità di dare ai ragazzi oltre che la parte teorica relative alle leggi, una parte pratica, portando l’esperienza di come questi codici vengono messi in atto tutti i giorni. (ro. se.)

