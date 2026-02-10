VaiOnline
Tortolì.
11 febbraio 2026 alle 00:37

Ianas, carabinieri in cattedra per la cultura della legalità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Allo Ianas di Tortolì salgono in cattedra i carabinieri. Al centro del dibattito, promosso nell’ambito delle attività condotte dall’Arma per la formazione della cultura della legalità, ci sono fenomeni sociali che le forze dell’ordine, in collaborazione con le entità scolastiche, contrastano mettendo in piedi servizi mirati.

Tra i temi che verranno trattati in occasione dei tre incontri, programmati fra il 24 e il 26 febbraio, spiccano quelli della detenzione e del porto di armi proprie e improprie all’interno degli istituti scolastici, le sostanze stupefacenti, l’uso consapevole della rete e i rischi connessi, i reati e le responsabilità penali e civili e le responsabilità dei genitori nei confronti del figlio minorenne. L’iniziativa è stata organizzata dall’Istituto, diretto da Pasquale Ara, in collaborazione con la legione Sardegna e vedrà la partecipazione del capitano della compagnia di Lanusei, Marco Mastrovito, e del luogotenente Marcello Cangelosi, comandante della stazione di Tortolì. Gli incontri tra il personale dell’Arma e gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte sono un valore aggiunto che rientrano nella necessità di dare ai ragazzi oltre che la parte teorica relative alle leggi, una parte pratica, portando l’esperienza di come questi codici vengono messi in atto tutti i giorni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 