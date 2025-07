Iaia Forte domani in scena a Baressa  Salta Carlo Cecchi 

Una cattiva notizia per gli amanti del teatro: salta l’esibizione per il NurArcheoFestival di Carlo Cecchi prevista oggi a Baressa alla Casa Museo. Lo spettacolo è stato purtroppo annullato per l’improvvisa indisponibilità, legata a motivi di salute, del grande attore e regista fiorentino. Ci si potrà consolare sempre a Baressa domani, alle 20.30 arriva Iaia Forte con “Hanno tutti ragione”

Si tratta dell’adattamento dal romanzo di Paolo Sorrentino. Iaia Forte, versatile e pluripremiata interprete di cinema e teatro, torna a lavorare con Sorrentino dopo il successo del film premio Oscar “La grande bellezza”. Nello spettacolo “Hanno tutti ragione”, riadattato dall’attrice a partire dall’omonimo romanzo di Sorrentino, Iaia Forte è Tony Pagoda, base del personaggio di Toni Servillo nel film “L'uomo in più” di Sorrentino, cantante napoletano all'apice, mentre aspetta di tenere il concerto più importante della sua carriera: si esibirà al Radio City Hall di New York davanti a Frank Sinatra.

RIPRODUZIONE RISERVATA