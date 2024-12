Iacobelli: «Noi siamo i soldati della legge» 

«Vi esprimo la mia più sincera ammirazione per il lavoro, per la costante presenza a fianco del cittadino e per la capacità di rispondere con prontezza e sensibilità alle necessità dei territori, garantendo sicurezza, legalità e tutela dei diritti di ognuno». Così ieri mattina ha parlato ai carabinieri sardi il generale di corpo d’armata Aldo Iacobelli, da alcuni giorni alla guida del Comando interregionale “Podgora” da cui dipendono alcune regioni, tra cui la Sardegna.

In visita in città, il generale Iacobelli ha incontrato il prefetto, il presidente della Regione, il sindaco, presidente e procuratore generale della Corte d’Appello e il presidente del Tribunale. Poi i colloqui con il questore, il comandante provinciale della Guardia di finanza e con l’Arcivescovo.

Nella caserma “Enrico Zuddas”, l’alto ufficiale è stato accolto dal generale di brigata Stefano Iasson, comandante della Legione.

Il generale di corpo d’armata ha sottolineato: «Intendo sostenere l’efficienza dei Reparti attraverso una rinnovata razionalizzazione delle attività di sostegno logistico, la semplificazione delle procedure e una visione più organica della gestione interna. «Lavorerò per garantire la serenità di chi, in silenzio e con dedizione, opera fra tradizione e rinnovamento, nella coesione, nell’essere soldati della legge e delle Istituzioni nonché custodi del bene comune».

