Iachini: vi spiego come vincere i playoff da sesti 

«È un campionato strano, con una media-punti alta nella zona retrocessione e bassa in quella playoff. Credo che le squadre tra il terzo e l'ottavo posto non rischino nulla, anche se il discorso penalizzazione crea una situazione strana, che rende ancora più incerto il finale».

Quattro giornate alla fine, ma in Serie B nessuna delle venti squadre può già infilare le pantofole. Un classico di un torneo che Beppe Iachini conosce come le sue tasche: quindici stagioni in panchina tra i cadetti, ben quattro promozioni. Ora sta alla finestra: «Ho valutato diverse proposte, almeno sette tra A, B ed estero. Ho preferito girare, conoscere e, perché no, migliorare anche il mio inglese».

Iachini, ancora nulla è deciso.

«No, ma Frosinone e Genoa possono già sentirsi in Serie A. Hanno un vantaggio importante e, quando arrivi a questo punto, si crea entusiasmo, sale la concentrazione e vedi il traguardo a un passo».

Dietro?

Iachini, con la Sampdoria, andò in A vincendo i playoff partendo dal sesto posto, allora l'ultimo utile.

«A Genova arrivai in una situazione complicata, più vicini ai playout che ai playoff. Facemmo un gran lavoro, ribaltando la stagione, con un ritorno da record. E nel finale sa che feci?».

Che cosa fece?

«Nelle ultime due giornate, con la certezza dei playoff, tenni a riposo i titolari, per evitare infortuni e squalifiche e portarli agli spareggi nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche, senza stare a pensare di raggiungere il quarto o quinto posto. La squadra era in fiducia, aveva le sue certezze. E andò bene».

Cosa sono i playoff?

«Un campionato a parte, dove non sempre arrivare davanti è un vantaggio, perché si rischia di abbassare la guardia. Un problema che, di certo, non avrà il Cagliari con Ranieri. Il mister lo conosco bene, è stato mio allenatore a Firenze. Nel nostro lavoro contano motivazione e passione e lui ce le ha. In più ha un bagaglio di esperienza superiore».

Come vede il Cagliari?

«Ranieri ha creato una squadra compatta, organizzata. Però un allenatore arriva fino a un certo punto e il Cagliari paga assenze pesanti. Specie quella di Pavoletti, perché con i suoi gol, almeno 4 o 5, certi pareggi sarebbero state vittorie».

Chi sale?

«Hanno tutte le stesse possibilità. E tra un mese conterà la condizione psico-fisica. Senza dimenticare il rischio che, per il discorso penalizzazioni, i playoff slittino di dieci giorni. Sarà importante il lavoro di preparazione».

Un saluto a Ranieri?

«A Claudio voglio bene, è uno dei miei maestri. Allenatore e persona di alto livello. Sa cosa deve fare, il campo è il suo pane quotidiano e non ha certo bisogno di miei consigli. Il suo ritorno a Cagliari è un gesto di amore e non posso che augurargli il meglio».

