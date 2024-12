IA e videogame per far conoscere la civiltà nuragica 

L’intelligenza artificiale al servizio dell’immenso patrimonio nuragico della Sardegna. Questo il tema al centro della seconda conferenza internazionale organizzata a Sa Manifattura dall’associazione La Sardegna verso l’UNESCO con il titolo “Civiltà nuragica e intelligenza artificiale: dalle pietre alle reti neurali”. Oltre 200 gli ospiti presenti durante la giornata, trasmessa in diretta da Radiolina.

«Le sfide legate all’innovazione hanno sposato l’archeologia, la storia e la cultura sarda» ha spiegato Pierpaolo Vargiu, presidente dell’Associazione. «L’intelligenza artificiale è ormai diventata la nostra quotidianità; siamo convinti che l’applicazione dell’IA alla civiltà nuragica sia un assist incredibile per aiutare gli studiosi a scoprire i misteri che circondano l’antica civiltà sarda e costruire una narrazione che porti questo immenso patrimonio a diventare un volano di sviluppo per la Sardegna».

Maurizio Forte, professore di archeologia classica e studi visuali alla Duke University in Carolina del Nord, aggiunge: «A un convegno a cui ho partecipato a New York sull’urbanesimo nell’Italia preromana, si è parlato anche di Tharros e nella Grande Mela c’è una bellissima mostra documentaria sui nuraghi, patrimonio di straordinaria importanza. La valorizzazione del territorio è un problema dovuto anche al fatto che i siti nuragici sono molti, circa 8000».EJA il cui «obiettivo è creare una rete tra i siti archeologici e anche tra chi li gestisce, le organizzazioni e associazioni, per offrire loro strumenti tecnologici di gestione, valorizzazione e fruizione. Questi strumenti verranno poi messi a servizio della rete».

Ma si è parlato anche di realtà virtuale e videogiochi. «Grazie al gaming si può fare in modo che i più giovani conoscano divertendosi» ha spiegato David Gallo, della One O One Games. «La visita museale e archeologica dev’essere un processo coinvolgente. Sono già stati sviluppati tanti giochi, alcuni “secondari”: ad esempio di Assassin’s Creed è stata fatta una versione per esplorare le varie ricostruzioni storiche. È importante che i videogiochi a sfondo culturale siano sviluppati da chi crea videogiochi, o l’utente si annoia».

Un’idea che è già realtà: «Il nostro videogioco si chiama Idili, ed è ambientato nel nuraghe Is Paras di Isili, che abbiamo cercato di riprodurre al meglio», ha spiegato Stefano Piras della Megalith Interactive Studios. «Siamo in sei a lavorare su questo progetto, totalmente autofinanziato. Si gioca su Steam per Windows. Parla di due turisti americani arrivati in Sardegna per visitare il nuraghe. L’idea è promuovere il territorio in modo differente, con il mezzo videoludico. Purtroppo dalle istituzioni che dovrebbero sostenere l’innovazione, ci è stato detto che non è un modo innovativo di promuovere la Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA