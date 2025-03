IA e tutela del diritto d’autore 

La tutela del diritto d’autore nell’addestramento dei modelli di Intelligenza artificiale, non solo dal punto di vista giuridico ma anche etico. Se ne parlerà oggi, alle 15 nell’aula Motzo del polo di Sa Duchessa, in via Is Mirrionis, nel convegno “Equilibrio tra innovazione e diritti: il nostro viaggio verso il futuro del copyright nell'intelligenza artificiale - Contenuti generati e altre questioni emergenti”. L’incontro, nell’ambito del progetto Holmes del Dipartimento Diee dell’Università di Cagliari, dopo i saluti di Daniele Giusto del Diee, sarà aperto e moderato dal docente e responsabile scientifico del progetto Massimo Farina. Interventi di Felice Colucci (Crs4), Alessia Palladino (Unica), Simone Dongu (Tdi), Andrea Zanda (Rombo Ai), Leonardo Manna, Andrea Marrona e Luigi Castangia (Unica).

