«IA e lavoro, a rischio migliaia di posti» 

La Sardegna si candida a diventare la regione guida della digitalizzazione e dell’Intelligenza artificiale, un laboratorio naturale dove lavoro, ambiente e qualità della vita possono incontrarsi. È il messaggio che arriva dal forum “Mondo Digitale-Terzo Millennio”, organizzato dalla Uil-Tucs Sardegna a Cagliari, il primo appuntamento dedicato all’impatto dell’IA nel settore del terziario, commercio, turismo e servizi.

I dati dell’indagine

Esperti, accademici, rappresentanti istituzionali e del mondo sindacale si sono confrontati sul futuro del lavoro. Tra gli ospiti la presidente Alessandra Todde, l’assessora al Lavoro Desirè Manca, docenti ed esperti in materia. Dalla ricerca sull’impatto dell’IA nel terziario, presentata in anteprima dal segretario regionale del sindacato Cristiano Ardau, emerge che il 5% dei lavoratori è a rischio di perdita del posto, il 30% sono esposti agli effetti delle AI generative. Altri dati: 10mila posti di lavoro eliminati nel settore del terziario in Sardegna, 20mila nuovi posti creati nei settori digitali e tecnologici, 10 anni il tempo stimato per colmare il mismatch tra le competenze richieste e quelle disponibili sul mercato. «Stiamo assistendo a un cambio di paradigma», ha detto Ardau. «Nel settore del terziario stimiamo 10mila posti a rischio, ma anche 20mila nuove opportunità nei comparti della digitalizzazione. Il problema è la transizione. Mancano le nuove figure professionali, e il gap di competenze rischia di diventare una frattura sociale. Serviranno forti protezioni sociali, ma è anche il momento per costruire un nuovo modello sardo di lavoro digitale: sostenibile, ad alta competenza e ben retribuito».

I rischi all’orizzonte

La segretaria generale della Uil Fulvia Murru sottolinea il ruolo del sindacato che, «in questa transizione deve tutelare i lavoratori, non può stare ai margini». In Sardegna, sottolinea, «il 23,4% delle imprese con dipendenti utilizza già tecnologie di IA per migliorare processi e prodotti: l’Isola è terza in Italia per diffusione. Tuttavia, in uno scenario di piena implementazione dell’automazione, la perdita netta potrebbe raggiungere circa 59.253 posti di lavoro. Dobbiamo promuovere la formazione continua, tutelare i lavoratori nella fase di transizione, costruire una governance dell’IA che ponga al centro i diritti, la qualità del lavoro e la dignità delle persone».

