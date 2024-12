I “vulnerabili” e la strada, uno spettacolo teatrale fatto a misura di studenti 

Uno spettacolo teatrale intenso e a misura di giovane per mettere in guardia i ragazzi dai rischi della strada, un tema tristemente attuale dopo le tante tragedie delle ultime settimane in città e nell’Isola. È andata in scena ieri nell’Aula Magna del liceo scientifico Pacinotti la rappresentazione “I vulnerabili”, parte di un progetto del Ministero dei Trasporti che ha l’obiettivo – appunto – di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale.

L’obiettivo

«Lo spettacolo è nato 18 anni fa – racconta Filippo Tognazzo, autore e protagonista – e affronta il tema della sicurezza stradale in modo diretto, divertente ma al tempo stesso rigoroso». Infatti, nella sua stesura sono stati coinvolti numerosi esperti come ingegneri meccanici, fisici e medici. «Il nostro punto di forza – aggiunge Tognazzo – è la capacità di coinvolgere i giovani tramite uno scambio continuo tra palco e platea. Un modo diverso e dinamico per trattare un argomento molto importante». Un tema quello della sicurezza stradale tornato purtroppo alla ribalta delle cronache dopo la tragica morte avvenuta il 24 novembre di Beatrice Loi, la studentessa del liceo Alberti investita sulle strisce pedonali in viale Colombo mentre si recava a scuola.

Numeri drammatici

Solo una delle oltre cento vittime causate dagli incidenti del 2024 nell’Isola, un dato in allarmante aumento. Su questi dati si è soffermato Marco Pes, direttore della motorizzazione civile, presente ieri nel liceo. «I dati dei sinistri stradali in Italia sono sconfortanti, – sottolinea Marco Pes - nel 2023 ci sono state ben 3039 vittime, 110 solo in Sardegna, la metà delle quali sono utenti “vulnerabili” come pedoni, ciclisti o conducenti di monopattini elettrici».

Obiettivo del nuovo codice della strada è proprio quello di portare a una diminuzione di incidenti e delle vittime attraverso una regolamentazione molto stringente. Anche se Pes sottolinea però che «non si può pensare di poter fare a meno anche dell'aspetto educativo che è fondamentale per coinvolgere i più giovani». Un tema caro anche a Valentina Savona, dirigente del Pacinotti: «Gli studenti devono prendere coscienza dei pericoli della strada e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di farli assistere allo spettacolo già due mesi fa». E sono proprio gli studenti i più entusiasti. «Il modo in cui è trattato il tema della sicurezza stradale è coinvolgente e divertente – afferma Andrea, studente del liceo –, soprattutto riesce a trasmettere la cultura della sicurezza stradale».

