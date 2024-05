I voti dei cittadini su Giunta e minoranza 

A un anno esatto dalle elezioni comunali, dove ha trionfato la lista civica capeggiata dal sindaco Riccardo Uda, il gruppo di minoranza, Macomer 2030, con Luca Pirisi e Luciana Uda, lanciano un questionario anonimo per raccogliere segnalazioni, criticità e proposte da parte dei cittadini.

Tra le varie domande il questionario, rivolgendosi ai cittadini, domanda: “Come vedi Macomer dopo questo primo anno?”. È anche la domanda principale del questionario, al quale in tanti stanno già rispondendo. Altra domanda articolata: “Come vedi l’operato dell’amministrazione comunale della giunta Uda e come valuti l’operato dei gruppi di minoranza, quindi quali sono i suggerimenti per migliorare l’azione delle opposizioni e della stessa amministrazione comunale?”.

I risultati del questionario saranno forniti nel corso di una manifestazione, con un incontro pubblico, che il gruppo di minoranza Macomer 2030 ha fissato per il prossimo 30 maggio, alle ore 18.30 al Centro servizi culturali (ex caserme Mura). Saranno raccolti anche i dati anagrafici (sesso, età, titolo di studio e altro) per soli fini statistici. Al termine delle domande, per chi vuole essere maggiormente aggiornato e coinvolto sarà possibile accedere a una sezione separata per condividere le informazioni di contatto. «È un'occasione utile per dibattere sui temi prioritari per la cittadina insieme alla gente, alle associazioni di categoria e istituzioni regionali - spiega il leader del gruppo, Luca Pirisi - per arricchire la riflessione sul questionario».

