«I volti subdoli della violenza di genere» 

Più della metà degli studenti dell’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano, per l’esattezza il 58,2%, non conosce il numero antiviolenza 1522. Non ha mai sentito parlare del “Signal for Help”, il gesto silenzioso per chiedere aiuto in una situazione di pericolo, né delle app che consentono alle vittime di segnalare una minaccia o ricevere soccorso in modo discreto.

Il progetto

È solo uno, forse il più eloquente, dei dati raccolti dalla classe V sezione S del corso Turismo Sportivo, nell’ambito del progetto “Voce alla verità”. Un’indagine articolata, costruita attorno a un questionario compilato da 541 tra studenti e studentesse dell’intero istituto, con l’obiettivo di far emergere percezioni, credenze e soprattutto zone d’ombra riguardo alla violenza di genere, in particolare quella che si manifesta nelle relazioni tra adolescenti. «L’obiettivo era quello di approfondire questo argomento non solo attraverso le lezioni teoriche, ma anche coinvolgendoci direttamente in un’esperienza concreta e partecipativa» spiegano gli autori del progetto, coordinato dalla professoressa Laura Marchinu, con il supporto della collega Federica Elisabetta Simbula. I risultati, che sono stati analizzati in collaborazione con la psicologa Neyla Pascolini, Simone Gargiulo, cyber psicologo e Claudia Marras, del Consultorio di Oristano, in qualche caso sono allarmanti.

I risultati

Molti ragazzi e ragazze, pur riconoscendo l’esistenza della violenza tra i coetanei, faticano ancora a identificare i suoi volti più subdoli. Una larga parte degli intervistati – il 32,9% – non considera messaggi o telefonate insistenti come forme di violenza, normalizzando comportamenti che invece sono spesso l’anticamera del controllo e della sopraffazione. Ancora più significativo è il fatto che oltre un quarto degli studenti (25,7%) ritenga che la gelosia sia una prova d’amore, una dimostrazione dell’intensità del legame. L’8,1% degli intervistati crede che la violenza di genere si manifesti esclusivamente con la violenza fisica, il 12,2% sottovaluta l'impatto psicologico della divulgazione non consensuale di dettagli intimi. Ma ciò che più colpisce è che un giovane su dieci (9,6%) consideri accettabile una reazione fisica in caso di tradimento, a dimostrazione del fatto che la violenza viene ancora percepita, in alcuni contesti, come risposta “comprensibile” a una ferita emotiva. Una deriva che mette in luce quanto il confine tra emozione e giustificazione dell’aggressività sia ancora troppo labile. «I ragazzi hanno lavorato con grande serietà – ha dichiarato Marchinu – contribuendo in modo significativo alla realizzazione di un lavoro che unisce ricerca, riflessione e cittadinanza attiva».

Emergenza educativa

Mentre la cronaca continua a raccontare violenze e femminicidi, emerge quanto ancora sia fragile la consapevolezza giovanile. «Non possiamo restare indifferenti davanti ai dati raccolti – osserva la dirigente scolastica Marilina Meloni, che non nasconde la preoccupazione. «Molti nostri studenti e studentesse faticano ancora a riconoscere i segnali della violenza, soprattutto quella psicologica e digitale. È allarmante – conclude – constatare che il controllo dei profili social o l’invio ossessivo di messaggi siano considerati normali. Questo ci dice che siamo davanti a una vera emergenza educativa. Per questo motivo, la nostra scuola continuerà a promuovere momenti di confronto e riflessione, consapevoli che il cambiamento parte proprio da qui: dai banchi di scuola».

