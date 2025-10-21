I volti del paese negli scatti del fotografo Costantino Trudu 

Una mostra su Settimo del passato, curata dallo storico Claudio Mura e intitolata a Costantino Trudu che con la sua macchina fotografica ha creato autentici capolavori di “Genti settimesa”. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Trudu ha saputo interpretare le caratteristiche e gli umori dei suoi conterranei. Tutte foto in bianconero, scattate in strada con l’occhio di chi voleva bene al suo paese. Così nel suo “album” sono finiti Afisinu Melis, Assuntina Ligas, Giuseppe Orrù, le sorelle Teresa Trudu, Efisinu Mascia, e tanti altri concittadini fotografati in strada, sull’uscio di casa. Claudio Mura grazie alla collaborazione della stessa famiglia Trudu proporrà queste foto in una mostra al circolo Berlinguer di via 4 Novembre, a Settimo San Pietro. Il tutto nel contesto della festa della malvasia in programma da venerdì a domenica. Potrà essere visitata il 24 ottobre dalle 16 alle 20, il 25 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 21,30 e il 26 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20. «Tengo a ringraziare la famiglia Trudu che – ha detto Claudio Mura – ci consente di allestire una mostra sicuramente straordinaria, mettendo a disposizione le foto del loro caro». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA