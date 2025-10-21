VaiOnline
Settimo San Pietro.
22 ottobre 2025 alle 00:30

I volti del paese negli scatti del fotografo Costantino Trudu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una mostra su Settimo del passato, curata dallo storico Claudio Mura e intitolata a Costantino Trudu che con la sua macchina fotografica ha creato autentici capolavori di “Genti settimesa”. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Trudu ha saputo interpretare le caratteristiche e gli umori dei suoi conterranei. Tutte foto in bianconero, scattate in strada con l’occhio di chi voleva bene al suo paese. Così nel suo “album” sono finiti Afisinu Melis, Assuntina Ligas, Giuseppe Orrù, le sorelle Teresa Trudu, Efisinu Mascia, e tanti altri concittadini fotografati in strada, sull’uscio di casa. Claudio Mura grazie alla collaborazione della stessa famiglia Trudu proporrà queste foto in una mostra al circolo Berlinguer di via 4 Novembre, a Settimo San Pietro. Il tutto nel contesto della festa della malvasia in programma da venerdì a domenica. Potrà essere visitata il 24 ottobre dalle 16 alle 20, il 25 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 21,30 e il 26 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20. «Tengo a ringraziare la famiglia Trudu che – ha detto Claudio Mura – ci consente di allestire una mostra sicuramente straordinaria, mettendo a disposizione le foto del loro caro». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 