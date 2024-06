I volti dei mercatini di primavera  

Irene Tognetti, 70 anni, vende miniature in legno dei casotti del Poetto, realizzate a mano dal marito scomparso lo scorso agosto. Anna Carboni, dieci anni più giovane, condivide la sua bancarella ribattezzata “Riciclo e creo” col figlio 27enne Roberto Unida, atleta Special Olympics campione di bowling. Insieme realizzano originalissimi centrotavola, decorano tazze e bottiglie o dipingono piatti. Vicino a loro c’è Cesare Melis, 71 anni, intento ad intrecciare rametti di ulivastro, lentischio, melograno e salice di fiume fino a creare preziosi cestini. Per realizzarne uno impiega due giorni, senza contare il tempo trascorso in campagna per reperire i legnetti più adatti.

I mercatini

Sono gli hobbisti che per due weekend al mese espongono le proprie creazioni al parco della ex Vetreria di Pirri, nell'ambito della rassegna “Mercatini di Primavera”, promossa dalla Municipalità. Quindici bancarelle ed altrettante storie da raccontare. Come quella del fumettista, illustratore e vignettista Massimiliano Ibba, 51 anni, in arte “Mad Max”, già collaboratore della Sergio Bonelli Editore. Rimasto vittima di un grave incidente nel 2017, si sta progressivamente riprendendo. Divide lo spazio con Gianluca Palmas, 50 anni, laureato in biologia, ma con una grande passione per l’arte. Gianluca disegna sin da bambino ed è specializzato nel CarbOthello (matite a pastello). Ritrattista, caricaturista, dipinge a modo suo i volti di personaggi famosi, in primis attori e cantanti, da Kurt Cobain a Skin. Il loro è sicuramente lo stand più affollato.

I protagonisti

Ma c’è gloria per tutti, anche per il 69enne pirrese Antonio Musa che propone al pubblico una serie di particolarissime creazioni di sua moglie, Paola Puddu, in arte Polly. Si va dalle caffettiere sospese ai portachiavi realizzati con palline da tennis. In esposizione anche cartoline degli anni Trenta, con nostalgiche vedute in bianco e nero della piazza Italia di una volta. Senza dimenticare i lavori all'uncinetto e i gioielli artigianali. Li chiamano hobbisti ma loro preferiscono essere definiti “creativi”. Espongono, propongono, vendono o barattano. Dietro ogni stand c’è un cuore che batte forte.

Prossimo doppio appuntamento il 22 e 23 giugno, dalle 17 alle 23,30. La gente non manca mai, sì, eppure gli affari non sono poi molti. «In compenso qui non si paga niente per esporre, a differenza di altri mercatini», commenta Antonio Musa, «per cui se non vendiamo niente almeno non ci rimettiamo di tasca». D’accordo Tognetti, pirrese d’adozione, che oltre ai casotti del marito propone anche scatoline decorate piene di sabbia profumata, mini tele e calamite dipinte a mano con vedute della Sella del Diavolo. Di turisti se ne vedono pochi. «Non è come stare in piazza del Carmine, siamo piuttosto lontani dal centro, di fatto vengono solo i pirresi». Ma va bene così. «L’importante è esserci e cercare di farci conoscere. A noi basta questo».

