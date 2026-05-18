VaiOnline
Sestu.
19 maggio 2026 alle 00:39

I volontari vanno a caccia di rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora una giornata di lavoro per i volontari di Plastic Free, che hanno dedicato la domenica pomeriggio a ripulire dai rifiuti abbandonati l’area attorno alla piscina comunale di via Dante. Hanno partecipato 14 persone. «Abbiamo raccolto 450 kg di rifiuti, tra le altre cose un forno a microonde, un’asse da stiro, masserizie varie, pneumatici, un bidone pieno di chiodi arrugginiti, cibo ancora confezionato, e naturalmente la solita plastica, vetro, latta e lattine», racconta la referente Paola Camboni. L’associazione Plastic Free è presente in tutta Italia e la sezione di Sestu è attivissima per tenere pulite campagna e città dai rifiuti, frenando l’azione degli incivili, e organizza periodicamente interventi a cui tutti possono partecipare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti disagi nel Nord Sardegna anche per i collegamenti con la Corsica

Da La Maddalena a Palau,  il viaggio diventa un incubo

Traghetti al completo, anche i residenti restano a terra A causa dello sciopero stop al treno Chilivani-Olbia 
Andrea Busia
Regione

«Manovra, troppi interventi superflui»

Il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c’è poco per lo sviluppo della Sardegna 
Contu (Fimmg): «A rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne»

Case di comunità, i medici di base contro la riforma

Mobilitazione nazionale e sciopero: nel mirino gli orari da rispettare 
Cristina Cossu
L’altro centro.

Ittiri, la lotta è contro il quorum

Caterina Fiori
Il terrore a Modena

«Via la cittadinanza» Il raid di El Koudri spacca il centrodestra

Il 31enne: pensavo che sarei morto Il Viminale studia l’encomio per gli eroi 