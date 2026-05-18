I volontari vanno a caccia di rifiuti 

Ancora una giornata di lavoro per i volontari di Plastic Free, che hanno dedicato la domenica pomeriggio a ripulire dai rifiuti abbandonati l’area attorno alla piscina comunale di via Dante. Hanno partecipato 14 persone. «Abbiamo raccolto 450 kg di rifiuti, tra le altre cose un forno a microonde, un’asse da stiro, masserizie varie, pneumatici, un bidone pieno di chiodi arrugginiti, cibo ancora confezionato, e naturalmente la solita plastica, vetro, latta e lattine», racconta la referente Paola Camboni. L’associazione Plastic Free è presente in tutta Italia e la sezione di Sestu è attivissima per tenere pulite campagna e città dai rifiuti, frenando l’azione degli incivili, e organizza periodicamente interventi a cui tutti possono partecipare.

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