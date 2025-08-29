VaiOnline
Serrenti.
30 agosto 2025 alle 00:18

I volontari: «Siamo solo in tre, aiutateci» 

L’associazione di volontariato “Serrenti Soccorso” è alla ricerca di nuovi volontari da inserire a bordo dell’ambulanza. Attivi da oltre sei anni, Alessandro Littera, 30 anni, Filomena Lecis, 57, e Laura Ardu, 27, garantiscono servizi di emergenza alla comunità, ma oggi sono soltanto in tre.

«Attualmente la squadra è composta da tre volontari effettivi – spiega Littera – cerchiamo nuove persone per rispondere meglio alle richieste. Spesso siamo costretti a rifiutare chiamate perché già impegnati in altri interventi». L’associazione cerca candidati con o senza esperienza: «Abbiamo la possibilità di formare nuovi allievi con istruttori qualificati, a spese dell’associazione. È sufficiente una formazione di base come il Blsd, ma si possono seguire anche corsi più avanzati», precisa Littera.

L’ambulanza opera anche nei paesi vicini (Samassi, Nuraminis, Samatzai) e offre servizi aggiuntivi come il noleggio di carrozzine e materassi antidecubito. Littera, ex autista del 118, oggi si dedica totalmente all’associazione: «Cerchiamo di essere disponibili per più persone possibili: ci sono settimane in cui svolgiamo anche dieci, dodici servizi. La gratificazione che riceviamo aiutando gli altri ripaga del poco tempo libero».

