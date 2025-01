«I volontari? Siamo rimasti in pochi» 

Sempre meno volontari sulle ambulanze, negli ultimi anni gli angeli del soccorso di “Noi per gli altri” dei Comuni di Sardara, Collinas e Villanovaforru sono diminuiti dell’80 per cento – 20 i soci attivi, 10 per il trasporto – rispetto a 30 anni fa, quando nacque l’associazione con sede nella cittadina termale. E il presidente, Elvio Aru, lancia un appello: «Per garantire la continuità del servizio, invito i giovani ad avvicinarsi al nostro mondo, quello della cura verso gli altri. Servono forze fresche, le iscrizioni ai corsi sono aperte».

Le risorse

«Non abbiamo bisogno – ricorda Aru – di mezzi, un’ambulanza ed un Doblò sono sufficienti per il poco personale disponibile, ma non per soddisfare i bisogni della gente. In sede arrivano richieste d’aiuto da tutto il circondario, persino dalla Provincia di Oristano. A volte anche cinque in un giorno, purtroppo solo una può essere accolta. Ultimamente ci chiamano anche le cooperative del 118, non riescono a soddisfare le esigenze, considerato anche il momento difficile che sta attraversando la sanità». Per diversi anni, anche “Noi per gli altri” sono stati volontari del 118, poi costretti ad abbandonare per mancanza di risorse umane. «Il nostro impegno – prosegue Aru – si limita al trasporto del malato in ospedale o in altri centri sanitari del territorio. A sostenerci sono esclusivamente le quote associative e l’offerta che ci dà chi si rivolge a noi. Un dono che non ha nulla a che vedere con lo scandaloso tariffario di coloro che si muovono a pagamento. Anche questo è uno dei motivi per cui il nostro telefono squilla spesso: le famiglie disagiate sono tante». E il centralinista, Mauro Mura, entrato nel gruppo da poco, conferma: «Da estraneo mai avrei pensato a queste problematiche. Le telefonate sono davvero tante. A dover dire “non possiamo aiutarvi”, piange il cuore».

La formazione

Lo sanno bene gli anziani, come Ezeario Cocco, vice presidente, 87 anni, socio da 27: «Alla nostra età possiamo solo garantire la presenza per alcuni servizi in sede. I giovani sono la vera ricchezza per andare avanti, chiudere le porte dopo tanti sacrifici, sarebbe davvero triste». E l’invito a unirsi al gruppo è anche dei pochi ragazzi che ne fanno parte. «Al bar e alla strada – riferisce Simone Tuveri, 20 anni – preferisco stare qui dentro, frequentare i corsi che si svolgono, l’ultimo quello per soffocamento da cibo». E i corsi di formazione sono continui. «Senza contare – conclude Aru – che riceviamo molti doni, come cibo e vestiario, per i poveri. Li accettiamo, faticoso è distribuirli. Pochi volontari».

L’appello

«Sono stato – ricorda il sindaco, Giorgio Zucca – uno dei soci fondatori. Mille volte grazie a questi volontari che lavorano tanto in cambio di un sorriso. Noi sindaci abbiamo chiesto alla Regione e alla Asl di potenziare il servizio con le ambulanze. Aspettiamo di essere convocati».

