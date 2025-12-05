I volontari si travestono da “Vabbo Natale” per i più piccoli 

Verrà inaugurata questo pomeriggio nella zona industriale di Sinnai l’ottava edizione del “Vabbo Natale” che andrà avanti sino all’otto dicembre. Per l’organizzazione della manifestazione gli organizzatori, una trentina di volontari del Vab Sinnai, l’associazione presieduta da Claudio Moriconi, hanno impegnato qualcosa di seimila ore del loro tempo libero.

Tante le iniziative a corredo di questo appuntamento - che raccoglie ogni anno migliaia di visitatori - con spettacoli per grandi e piccoli, esposizione di hobbisti ed artigiani, giochi e divertimenti per ogni età, squisiti manicaretti da gustare nel punto ristoro, ad ogni ora del giorno.

Nato otto anni fa come una sfida per coronare il sogno di un bambino desideroso di entrare nella casa incantata per eccellenza, il “Vabbo Natale” si propone di creare una festa magica e gratuita per tutti, in cui i più piccoli diventano protagonisti: i bambini potranno esprimere i propri desideri e incontrare Babbo Natale nella sua casa ricca di calore e atmosfera festosa.

Il tutto grazie al lavoro della Vab Sardambiente, alle iniziative di autofinanziamento, alla dedizione dei volontari attivi nella protezione civile, ma attenti anche al sociale e alla solidarietà. (r. s.)

