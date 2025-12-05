VaiOnline
Sinnai.
05 dicembre 2025 alle 01:13

I volontari si travestono da “Vabbo Natale” per i più piccoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Verrà inaugurata questo pomeriggio nella zona industriale di Sinnai l’ottava edizione del “Vabbo Natale” che andrà avanti sino all’otto dicembre. Per l’organizzazione della manifestazione gli organizzatori, una trentina di volontari del Vab Sinnai, l’associazione presieduta da Claudio Moriconi, hanno impegnato qualcosa di seimila ore del loro tempo libero.

Tante le iniziative a corredo di questo appuntamento - che raccoglie ogni anno migliaia di visitatori - con spettacoli per grandi e piccoli, esposizione di hobbisti ed artigiani, giochi e divertimenti per ogni età, squisiti manicaretti da gustare nel punto ristoro, ad ogni ora del giorno.

Nato otto anni fa come una sfida per coronare il sogno di un bambino desideroso di entrare nella casa incantata per eccellenza, il “Vabbo Natale” si propone di creare una festa magica e gratuita per tutti, in cui i più piccoli diventano protagonisti: i bambini potranno esprimere i propri desideri e incontrare Babbo Natale nella sua casa ricca di calore e atmosfera festosa.

Il tutto grazie al lavoro della Vab Sardambiente, alle iniziative di autofinanziamento, alla dedizione dei volontari attivi nella protezione civile, ma attenti anche al sociale e alla solidarietà. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 