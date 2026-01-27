VaiOnline
Litorale.
28 gennaio 2026 alle 00:28

I volontari si dedicano anche alla pulizia delle spiagge 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non si fermano i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che dopo le bonifiche dei giorni scorsi al Poetto, sono adesso impegnati nelle spiagge del litorale per cercare di restituire decoro dopo le violente mareggiate dei giorni scorsi. Questa volta è toccato alla spiaggia di Sant’Andrea: partendo da via Taormina e arrivando fino a via Mar Tirreno una cinquantina di persone hanno recuperato, tra l’altro, nasse e reti da pesca, pezzi di carcasse di auto arrivate dai fiumi, tantissimi penumatici, microplastiche e bottiglie di plastica e di vetro.

«La scoperta più triste è stata quella dei pesci», dicono i volontari, «carpe giganti e bellissime, trascinate dal fiume e poi dal mare fino alla spiaggia, purtroppo tutte morte. Diventeranno la merenda di qualche gabbiano o cornacchia».

E non è finito qui. Le passeggiate ecologiche straordinarie dopo le mareggiate proseguono domani con la pulizia della spiaggia di Margine Rosso. L’appuntamento è alle 9 sotto la ringhiera. «Questa volta», aggiungono i volontari, «dovremo spostare gli accumuli di rifiuti già raccolti vicino alla strada, per permettere alla De Vizia di ritirare tutto. Per questo per chi può, chiediamo di portare carrelli da spiaggia o carriole, per trasportare più facilmente la spazzatura». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli