I volontari si dedicano anche alla pulizia delle spiagge 

Non si fermano i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che dopo le bonifiche dei giorni scorsi al Poetto, sono adesso impegnati nelle spiagge del litorale per cercare di restituire decoro dopo le violente mareggiate dei giorni scorsi. Questa volta è toccato alla spiaggia di Sant’Andrea: partendo da via Taormina e arrivando fino a via Mar Tirreno una cinquantina di persone hanno recuperato, tra l’altro, nasse e reti da pesca, pezzi di carcasse di auto arrivate dai fiumi, tantissimi penumatici, microplastiche e bottiglie di plastica e di vetro.

«La scoperta più triste è stata quella dei pesci», dicono i volontari, «carpe giganti e bellissime, trascinate dal fiume e poi dal mare fino alla spiaggia, purtroppo tutte morte. Diventeranno la merenda di qualche gabbiano o cornacchia».

E non è finito qui. Le passeggiate ecologiche straordinarie dopo le mareggiate proseguono domani con la pulizia della spiaggia di Margine Rosso. L’appuntamento è alle 9 sotto la ringhiera. «Questa volta», aggiungono i volontari, «dovremo spostare gli accumuli di rifiuti già raccolti vicino alla strada, per permettere alla De Vizia di ritirare tutto. Per questo per chi può, chiediamo di portare carrelli da spiaggia o carriole, per trasportare più facilmente la spazzatura». (g. da.)

