I volontari ripulisicono spiaggia e pineta a Is Solinas 

Proseguono le operazioni di pulizia dei litorali del Sulcis Iglesiente, grazie al prezioso lavoro della delegazione Sud Sardegna dell’associazione Marevivo di Carbonia.

Ieri i volontari si sono ritrovati a Is Solinas, località balneare nel territorio comunale Masainas. «Abbiamo deciso di tornare nella località Is Solinas in questa prima uscita primaverile - afferma il presidente Albano Salis – questa zona è caratterizzata da un ecosistema molto delicato. Non esiste solo la spiaggia, ma anche la bellissima pineta, dove sono presenti alberi di ginepro. Poi ci sono le dune proprio a ridosso della spiaggia. Per non parlare degli stagni, dove sono presenti anche i fenicotteri rosa. Insomma, un ambiente particolarmente vario e interessante, un luogo da tutelare. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di ritornare a Is Solinas a raccogliere i rifiuti abbandonati dai soliti maleducati». Le operazioni di pulizia vengono effettuate come sempre in collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Pittoni. Il primo cittadino, ieri non ha partecipato alle operazioni. «Assente giustificato», dicono i volontari.

«Avrei voluto essere a Is Solinas con i ragazzi – dice Pittoni - visto che l’associazione è sempre stata molto vicina alla comunità di Masainas. Ma sono dovuto andare a vedere la partita della nostra squadra di calcio che approda nel campionato di Promozione». (f. m.)

