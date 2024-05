I volontari ripuliscono l’altopiano di Teccu 

Quattro giorni dedicati alla sensibilizzazione, cura e tutela dell'ambiente a Bari. Iniziative promosse dall'associazione "Raccoglitori di inciviltà altrui" con il patrocinio del Comune. Domenica il gruppo di volontari, armati di guanti e buste, si sono dati appuntamento all'altopiano di Teccu. Hanno ridato dignità al paradiso oltraggiato da rifiuti. Alla quattro giorni ecosostenibile era presente anche una delegazione dell'associazione veneta “Raccoglitori di inciviltà” altrui con il fondatore Luciano Strabello. In questi giorni si sono tenuti diversi incontri di sensibilizzazione nelle scuole di Bari Sardo Loceri, Cardedu, Tortolì. Gli studenti delle scuole di Bari Sardo hanno inoltre partecipato a un eco day per le vie del paese, armati di pinze e secchiello. Tra i vari rifiuti hanno raccolto migliaia di mozziconi di sigaretta. Paolo Burati, è il referente locale dell'associazione: «Le giornate ecologiche restano fini a se stesse se non si organizzano eventi di sensibilizzazione anche nelle scuole. «Ai bambini e ai ragazzi diciamo che possono essere protagonisti del cambiamento, ognuno può fare la sua parte». D’accordo la vice sindaca Fabiana Casu: «L'abbandono di rifiuti è una problematica difficile da estirpare e purtroppo, permane ancora qualche sacca di inciviltà. Non ci arrendiamo, continuiamo a pulire, promuovere, sensibilizzare, a confrontarci». (f. me.)

